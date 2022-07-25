Удар по Одесі – це ставлення росії до її партнерів, – Зеленський

Про це глава держави сказав після зустріч з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі, повідомляє 24 канал. Зеленський заявив, що Україна створила умови для вивезення зерна.

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Однак після того, як було підписано "зернову угоду", росія вдарила ракетою по порту "Одеса". Цинічно те, що кремль підписав ідентичну "зернову угоду" з ООН та Туреччиною, але прогнозовано не стримав слова.

Весь світ побачив, що не минуло й 24 годин, як почалися обстріли, ракетні удари по морських портах України. Ми зі свого боку все зробили, все підготували, коридор є. У наших водах все контролює Україна, перевірки в наших водах робитиме лише Україна. Ви знаєте, що ми деокупували наш острів Зміїний. Це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо інших коридорів транспортування зерна,

– сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що тепер це питання ООН і Туреччини – наскільки їм вдасться контролювати росію, "яка показала, що може бити ракетами навіть після домовленостей".

Зеленський вважає, що удар по Одесі – це ставлення росіян до ООН і Туреччини. На завершення президент запевнив, що Україна розпочне експорт, а питаннями безпеки нехай займаються партнери.

Україна підписала "зернову угоду", після чого росія атакувала Одесу

росія цілеспрямовано блокувала вивезення українського зерна, щоб створити продовольчу кризу та голод у країнах Африки. У такий спосіб кремль намагався перекласти вину на Україну й змусити країни Заходу тиснути на Київ.

Та 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали так звану "зернову угоду", після чого росія 23 липня атакувала порт "Одеса". Російські окупанти намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось.

У МЗС України назвали обстріл "плювком путіна в обличчя генсека ООН та Ердогана". Натомість у кремлі цинічно заявили, що удар по порту в Одесі буцімто "не вплинув і не може вплинути на відвантаження зерна по угоді".

У США заявили, що попри підписання "зернової угоди", довіряти владіміру путіну – не можна. Через це Америка та Україна працюють над альтернативними шляхами вивезення українського зерна.

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