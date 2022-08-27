Відповідну інформацію розповіла військовий волонтер, експертка з управління персоналом, професійний ментор та психолог Надія Омельченко. Вона пояснила, що жінка обов'язково має зрозуміти свою готовність, стійкість та узгодити питання сім'ї та роботи.

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Психологиня порадила, як жінці підготуватись до військової служби

В першу чергу жінка має добровільно, усвідомлено, свідомо ухвалити рішення. Зрозуміти "моє це чи не моє", мати переконання в необхідності власної військової професії, адже в разі труднощів в роботі, повне усвідомлення того, що рішення ухвалене нею особисто знівелює можливість звинувачувати когось чи себе, і це є критерієм зрілості та зрілого, усвідомленого вибору,

– розповіла Надія Омельченко.

Також психологиня пояснила, які ще етапи внутрішнього діалогу мають передувати військовій службі. Зокрема, це:

інформаційна готовність : перед підписанням контракту варто дізнатися повний інформаційний блок про спеціальність, щоб це був абсолютно усвідомлений вибір та розуміння. Це в майбутньому допоможе менше відчувати провину та можливі негативні емоційні стани за неправильний вибір, адже знання інформації дає сигнал нашій психіці про зниження тривоги;

: перед підписанням контракту варто дізнатися повний інформаційний блок про спеціальність, щоб це був абсолютно усвідомлений вибір та розуміння. Це в майбутньому допоможе менше відчувати провину та можливі негативні емоційні стани за неправильний вибір, адже знання інформації дає сигнал нашій психіці про зниження тривоги; психологічна стійкість, воля та почуття : зрозуміти, чи готові ви проявляти сміливість та швидко ухвалювати рішення в невизначених або стресових ситуаціях. Також важливо зрозуміти ваш індивідуальний набір вольових якостей, від яких залежатиме ваша служба, адже питання волі та вольової підготовки посідає одне з центральних місць у військовій діяльності;

: зрозуміти, чи готові ви проявляти сміливість та швидко ухвалювати рішення в невизначених або стресових ситуаціях. Також важливо зрозуміти ваш індивідуальний набір вольових якостей, від яких залежатиме ваша служба, адже мотиви підписання контракту: матеріальна винагорода не є стимулом ефективного виконання завдань, пов'язаних з найвищим рівнем ризику для життя та здоров'я людини. Ви маєте чітко усвідомлювати, які довгострокові перспективи ваших дій чи бездіяльності зараз та як вони впливатимуть на ваше життя та цінності за 5 – 10 років.

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Сім'я, робота та психологічні нюанси

Психологиня також пояснила питання сім'ї та роботи. Адже після ухвалення рішення важливо владнати приватні питання: догляд за дитиною, будинком, родичами похилого віку тощо, адже це понижує шкалу тривоги за близьких та надає певний внутрішній спокій жінці, що, звісно, впливатиме і на виконання професійних задач та обов'язків.

Хоч місце роботи людини на законодавчому рівні зберігається, та потрібно попередити роботодавця, щоб він передав ваші посадові обов'язки іншому працівнику.

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Після проходження всіх попередніх етапів та у випадку готовності до служби, треба підготуватися до таких психологічних нюансів:

гендерний дисбаланс : зараз світова громадськість тільки починає відходити від стереотипу "армія – нежіноча справа", і Україна не є винятком. Український соціум ще має переосмислити новий образ жінки як самодостатньої, активної і незалежної особистості, що є цілковито здатною до конкурентних стосунків із чоловіками;

: зараз світова громадськість тільки починає відходити від стереотипу "армія – нежіноча справа", і Україна не є винятком. Український соціум ще має переосмислити новий образ жінки як самодостатньої, активної і незалежної особистості, що є цілковито здатною до конкурентних стосунків із чоловіками; не рівняйте свої навантаження до чоловіків на фізичному рівні, адже вони різні;

до чоловіків на фізичному рівні, адже вони різні; забувайте про поділ роботи та задач між жінками та чоловіками – в армії вони майже однакові;

– в армії вони майже однакові; будьте готові до систематичного військово-професійного навчання та фізичного навантаження на високому рівні. Варто готувати себе до постійної оцінки результатів у вирішенні службових задач, до розвитку адекватної самооцінки та швидкої адаптивності й гнучкості в умовах невизначеності;

на високому рівні. Варто готувати себе до постійної оцінки результатів у вирішенні службових задач, до розвитку адекватної самооцінки та швидкої адаптивності й гнучкості в умовах невизначеності; не соромтеся підтримувати тих, хто також проходить службу: жінки більш емпатійні, ніж чоловіки, і армія не є виключенням. Тому допомагати та вчитися просити про допомогу — це нормально;

жінки більш емпатійні, ніж чоловіки, і армія не є виключенням. Тому допомагати та вчитися просити про допомогу — це нормально; пам'ятайте про своє "коло контролю": намагайтесь роботи те, що підконтрольне вам, і не старайтесь змінити те, що від вас не залежить.

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Надія Омельченко зауважила, що під час активних бойових дій, коли багато новин, розвивайте критичне мислення, перевіряйте джерела інформації. У вільний час перемикайтеся з перегляду новин на відпочинок, обов'язково виокремлюйте час для себе.

Рівність не означає однаковість. Говорити про свої потреби та задовольняти свої "жіночі потреби" без сорому – це нормально,

– пояснила психологиня.

Додала, що робота військової — напружена та небезпечна й дуже впливатиме емоційний фон.

"Якщо відчуваєте, що з вами відбувається негативне на рівні емоцій та почуттів – знайдіть можливість звернутися до психолога. Спеціаліст навчить методам захисту від емоційного вигорання та допоможе в інших кризових ситуаціях", – пояснила експертка.

Вона наголосила, що варто пам'ятати – українські жінки та дівчата мають право, витривалість та психологічну готовність боронити країну пліч-о-пліч з чоловіками.

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