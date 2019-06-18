Як Росія хоче використати полонених на Азові моряків: заява Клімкіна

Росія використовує незаконно захоплених у Керченській протоці українських моряків для досягнення своїх цілей на світовій арені, зокрема в міжнародних суперечках з Україною. Зараз Кремль просто захоче їх на "щось розміняти".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, за яким Росія зобов'язана звільнити українців, передає Крим.Реалії.

Важливо знати: Коли Росія відпустить українських військовополонених

Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати рішення – ми їй перебили гру. Тобто Росія хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз – використовувати їх як важіль. Просто їх на щось розміняти,

– наголосив Клімкін.

Окрім того, глава МЗС сподівається, що за підтримки міжнародного співтовариства вийде повернути українських моряків з полону Росії.

Про що йдеться у рішенні трибуналу ООН?

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора.

Росія не визнає цей вирок, наразі позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася: військовополоненими їх не вважають і збираються судити за російськими законами.

Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили у полон 3 українські кораблі та 24-х моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.