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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Які переваги хоче отримати Кім Чен Ин від угоди з США: думка дипломата

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Чому Кім Чен Ин погодився на переговори з США?
Чому Кім Чен Ин погодився на переговори з США? / Фото з відкритих джерел

Угода між США і КНДР – результат дипломатичного тиску США і вдалої політики Кім Чен Ина. Він намагається конвертувати це в збереження свого політичного режиму і власної безпеки, а також економічні переваги.

По це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Пояснюючи причини підписання угоди про денуклеаризацію, експерт зазначив, що Кім Чен Ин за час правління спромігся технічно удосконалити ядерну зброю і засоби її доставки. За словами Хари, в КНДР є боєзаряд, ракетні технології, здатні завдати удар не лише по союзниках США в регіоні – Підведеній Кореї чи Японії, а й сягнути американської території. Це стало причиною того, що Трамп – далеко не дипломатичний політик, який жорстко реагує в риторичному плані, почав погрожувати Північній Кореї, в тому числі війною.

Американці намагалися знайти певне вирішення загрози з боку КНДР. Вони посилили своїх союзників у регіоні, передали системи ПРО, провели навчання. США натиснули на китайців, щоб ті посилили санкції, а без підтримки КНР режим Кім Чен Ина не втримається, оскільки з КНДР ніхто не торгує. Плюс риторика США про війну підштовхнула корейців до зміни поведінки, і вони показали готовність до дипломатичного вирішення проблеми,
– переконаний Олександр Хара.

На думку дипломата, Кім Чен Ин намагається конвертувати цю і в економічні переваги – інвестиції, щоб показати своїм підданим, що він великий вождь, який може забезпечити краще майбутнє. Тому що КНДР – відстала, навіть феодальна держава майже у всьому. А Кім Чен Ин хотів би бачити щось на зразок плану Маршалла. Адже він навчався за кордоном, знає, що таке західний світ. І не є прихильником старої школи колишніх керівників КНДР.

Водночас, експерт зауважує – важливий пункт угоди, яку можна назвати заявою про наміри – денуклеаризація саме Корейського півострова, а не тільки КНДР. Найголовніше відбуватиметься пізніше, коли будуть сформульовані гарантії безпеки КНДР, які повинні бути дуже вагомими. Є приклад Будапештського меморандуму, який Росія – країна-підписант сплюндрувала, розпочавши війну проти нас. Трамп вийшов з Іранської ядерної угоди, за яку свого часу голосували і демократи, і республіканці.

В КНДР розуміють, що після Трампа може прийти хтось інший, і їм потрібні вагомі гарантії. По-друге, як США роз’яснять своїм союзникам угоду з КНДР. На території Південної Кореї розташовані збройні сили США. Складний момент, як пояснити, чому США виведуть свої війська, які були ядерною парасолькою для Південної Кореї. І Японії, яка розглядає КНДР, як ворога,
– підкреслив Олександр Хара.

Нагадаємо, 12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова.

Що таке денуклеаризація? Усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складувати атомну зброю.

Теги: Новини політики Новини України Кім Чен Ин КНДР Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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