Може виділятися дуже шкідлива речовина. Про це в ефірі 24 каналу зауважив еколог Володимир Борейко.

Зверніть увагу Обстріл ЗАЕС є порушенням усіх міжнародних угод, – Міндовкілля

Вибух – дуже небезпечний

За його словами, мовиться про таку речовину як бензопірен.

Вона працює на онкозахворювання,

– наголосив Борейко.

Тобто люди, які перебувають найближчі десятки кілометрів від вибуху, піддаються активації цієї речовини.

Вибухи на складах матимуть дуже серйозні екологічні наслідки зокрема і через викид речовин та кислотні дощі. "Вони можуть покрити територію Європи, розповсюджуються на великі площі", – додав він.

Відзначимо, що станом на ранок 4 березня, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін і не має загрози для населення.

Після обстрілу окупантами АЕС та пожежі, вогонь ліквідували. Однак ситуація залишається складною. Адмінкорпус ЗАЕС та прохідну на станцію контролюють росіяни.

Які можуть бути екологічні наслідки від вибуху: дивіться відео



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