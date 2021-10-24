Омбудсмен заявив, що перевірив в'язницю Руставі та в'язничну лікарню, де перебуває третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі. Про це він повідомив 24 жовтня.

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Саакашвілі радять перевести в іншу лікарню

У результаті перевірки з'ясували, що ситуація в закладі щодо надання медичної допомоги не повністю відповідає висновку та рекомендаціям групи лікарів від 23 жовтня 2021 року. Також "є ризики з точки зору безпеки".

Саме тому в Офісі омбудсмена Грузії надали певні висновки щодо перебування Саакашвілі.

Враховуючи висновок багатофункціональної групи лікарів, вважаємо, що Міністерство юстиції та Спеціальна пенітенціарна служба мають обрати альтернативний медичний заклад, де можна буде надавати повноцінні та адекватні медичні послуги та забезпечити безпеку третього президента Грузії,

– заявили у відомстві.

До речі, у цей же день адвокати Саакашвілі заявили, що грузинська влада має намір ліквідувати політика. Ніка Гварамія стверджує, що це можуть здійснити у тюремній лікарні. Влада Грузії такі звинувачення відкидає.

Важливо! Станом на 22 жовтня, Саакашвілі відмовився від госпіталізації в тюремну лікарню. Проти госпіталізації Саакашвілі в тюремну лікарню виступають і його адвокати, які побоюються, що політика можуть вбити інші ув'язнені.

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