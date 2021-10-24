Омбудсмен заявил, что проверил тюрьму Рустави и тюремную больницу, где находится третий президент Грузии Михеил Саакашвили. Об этом он сообщил 24 октября.

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Саакашвили советуют перевести в другую больницу

В результате проверки выяснили, что ситуация в учреждении по оказанию медицинской помощи не полностью соответствует заключению и рекомендациям группы врачей от 23 октября 2021 года. Также "есть риски с точки зрения безопасности".

Именно поэтому в Офисе омбудсмена Грузии предоставили определенные выводы относительно пребывания Саакашвили.

Учитывая заключение многофункциональной группы врачей, считаем, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба должны выбрать альтернативное медицинское учреждение, где можно будет предоставлять полноценные и адекватные медицинские услуги и обеспечить безопасность третьего президента Грузии,

– заявили в ведомстве.

Кстати, в этот же день адвокаты Саакашвили заявили, что грузинские власти намерены ликвидировать политика. Ника Гварамия утверждает, что это могут осуществить в тюремной больнице. Власти Грузии такие обвинения отвергают.

Важно! По состоянию на 22 октября, Саакашвили отказался от госпитализации в тюремную больницу. Против госпитализации Саакашвили в тюремную больницу выступают и его адвокаты, которые опасаются, что политика могут убить другие заключенные.

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