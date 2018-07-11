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Єдиний, чиї дії НАБУ контролювати не може – це Порошенко, – Ситник в інтерв'ю Bild

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Артем Ситник
Артем Ситник / daily.rbc.ua

Сьогодні корумповані чиновники бояться роботи НАБУ. Вони, так би мовити, "вийшли із зони комфорту". Але цей їхній страх призводить також до того, що вони намагаються вхопити відразу все, до чого можуть дотягнутися. Це можна порівняти із загостренням хвороби.

Таку думку в інтерв'ю для Bild висловив директор НАБУ Артем Ситник. 

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Чиновник також розповів про результати роботи бюро за майже чотири роки його існування, а також вказав, що, на його думку, допоможе у боротьбі з корупціонерами в Україні.

Ми (НАБУ – "24") торкнулися вже всіх чиновницьких угрупувань. Ми активно розслідуємо корупційні злочини, вчинені високопосадовцями. Виняток становить лише чинний Президент, дії якого ми не можемо контролювати. Досі нам вдалося "розхитати" цю своєрідну "ВІП-касту", але це була лише тактична перемога. А стратегічна перемога можлива лише тоді, коли всі розслідувані справи дійдуть до судів, в рамках яких будуть винесені справедливі вироки. На жаль, наразі наша судова система не дозволяє нам всього цього,
– зазначив Ситник.

За його переконанням, лише введення Вищого антикорупційного суду "розбуксує" процес розгляду справ щодо корупціонерів. Зараз усі розпочаті процеси свідчать про те, що "за нинішньої системи у НАБУ немає шансів на успіх", констатував посадовець, додавши, що немає впевненості у тому, чи вдасться детективам бюро до виборів у 2019 році посадити за ґрати якогось депутата або чиновника-корупціонера.

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Теги: Новини України Корупція Новини політики НАБУ Артем Ситник
Джерело: 24 Канал
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