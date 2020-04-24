З Росії надійшла томографія, – Кислиця про скандальну заяву Кремля в ООН

Росія у притаманному їй злостивому стилі відреагувала на те, як Україна 22 квітня блокувала в ООН її резолюцію щодо послаблення санкцій. Відповідна заява Кремля вийшла під заголовком "З "перемогою", панове!" На такі закиди відповів постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Щоправда, український дипломат зробив це у жартівливій формі, оприлюднивши томографію російських колег.

Детальніше про заяву Кремля

Російське представництво в ООН на своєму офіційному сайті іронічно привітало Україну з черговою перемогою. Так у Кремлі називають "палиці в колеса", які вставляє Київ будь-якій російські ініціативі на міжнародній арені.

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Останнім часом особливо активізувалося українське постпредство в ООН. Воно регулярно злорадно інформує українську та світову громадськість про свою чергову "славну" перемогу в "боротьбі" з Росією. Цього разу жертвою "твердої та непохитної" української лінії став проєкт однієї з резолюцій Генасамблеї ООН, спрямованої на координацію міжнародних зусиль щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Співавторами цієї резолюції стали понад 30 держав, зокрема Росія,

– зазначають російські дипломати.

Водночас у Постпредставництві Росії в ООН замовчали, що передусім від знаття санкцій виграють вони – начебто вони ні з ким не торгуються та нікого не благають їх зняти. Натомість тут переконують, що їхня резолюція пішла б на користь країнам, які розвиваються. Водночас Кремль начебто закликав діяти в дусі добросусідства. А позицію України російські дипломати охарактеризували як блюзнірську.

"На відміну від інших країн, які "розкрили" наш проєкт, українські колеги навіть не навели аргументи, що мають який-небудь стосунок до теми резолюції. Були лише заїжджені штампи та "фейки" про Росію. Але ми закликаємо бути поблажливими до наших українських сусідів. Адже на них ще чекає довгий шлях емансипації від "Анти-Росії", якою по суті і є постмайданна Україна", – підсумувала російська сторона.

Як на це відреагувала Україна

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у відповідь на такі закиди опублікував томографію, яка надійшла з російської місії в ООН.

Ми спробували анексувати вашу територію, ведемо війну, Генасамблея ООН нас визначила окупупантом, вбиваємо ваших громадян, а ви, панове, проти "позитивного порядку денного" та "добросусідства"? COVID? Чи щось когнітивне?

– іронічно зауважив він.

З російської місії при ООН надійшла томографія: ми спробували анексувати вашу територію, ведемо війну, ГА нас визначила окупупантом, вбиваємо ваших громадян, а ви, панове, проти «позитивного порядку денного» і «добросусідства»? COVID? Чи щось когнітивне? https://t.co/SkFdB4sqmj pic.twitter.com/ybicxdYM29 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 24, 2020

Заяву представників Росії прокоментував і речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

Коли на людях російська делегація в ООН "мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять", а на ділі починає популяризувати українську мову. З перемогою, панове!

– підкреслив український дипломат.

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