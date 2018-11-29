"Загрози від північного сусіда ніхто не відміняв": Тука пояснив, навіщо Україні воєнний стан

Воєнний стан ввели для того, щоб органи державної влади та місцевого самоврядування мали змогу потренуватися, а також, щоб Україна, в разі потреби, була готова до відбиття атак.

Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook пояснив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

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Воєнний стан ввели, тому що органам державної влади і місцевого самоврядування потрібно потренуватися. Загрози від північного сусіда ніхто не відміняв. Щоб Україна була готова до відбиття можливих атак,

– наголосив він.

Також заступник міністра попросив українців не панікувати та з довірою ставитися до влади та військових.

"Якщо ви вірите нашим захисникам, які віддають найцінніше – своє життя, чому ж зараз в їх порядності та чесності засумнівалися? Прошу вас, заспокойтеся, вашому повсякденному життю нічого не загрожує", – сказав Тука.

Він також заявив, що жодної потреби вчиняти "набіги на супермаркети" через воєнний стан немає.

Досить скуповувати масло, сіль і ковбасу. Не нагнітайте!

– додав Георгій Тука.

Дивіться відео: Тука пояснив, для чого в Україні ввели воєнний стан

Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.



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