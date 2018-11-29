14:21
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Загрози від північного сусіда ніхто не відміняв": Тука пояснив, навіщо Україні воєнний стан

      220 Читать новость на русском
      Георгій Тука
      Георгій Тука / фото з відкритих джерел

      Воєнний стан ввели для того, щоб органи державної влади та місцевого самоврядування мали змогу потренуватися, а також, щоб Україна, в разі потреби, була готова до відбиття атак.

      Про це у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook пояснив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

      Читайте також: До яких наслідків має призвести введення воєнного стану: пояснення Геращенко

      Воєнний стан ввели, тому що органам державної влади і місцевого самоврядування потрібно потренуватися. Загрози від північного сусіда ніхто не відміняв. Щоб Україна була готова до відбиття можливих атак,
      – наголосив він.

      Також заступник міністра попросив українців не панікувати та з довірою ставитися до влади та військових.

      "Якщо ви вірите нашим захисникам, які віддають найцінніше – своє життя, чому ж зараз в їх порядності та чесності засумнівалися? Прошу вас, заспокойтеся, вашому повсякденному життю нічого не загрожує", – сказав Тука.

      Він також заявив, що жодної потреби вчиняти "набіги на супермаркети" через воєнний стан немає.

      Досить скуповувати масло, сіль і ковбасу. Не нагнітайте!
      – додав Георгій Тука.

      Дивіться відео: Тука пояснив, для чого в Україні ввели воєнний стан

      Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.

      Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      воєнний стан області Україна воєнний стан в Україні
      Воєнний стан в областях України

      Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Новини України Воєнний стан в Україні Георгій Тука
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 631
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      28 листопада , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 67013
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1281
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 3359
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сьогодні , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 8156
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Генсека ПАРЄ закликали звести Порошенка і Путіна на зустрічі
      26 січня 2016 , 17:48 1
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Шахтар – Арсенал – 3:0 – відео голів та огляд матчу
       29 липня , 21:56
      Воротар збірної України: Колишній тренер вимагав від мене мінімум 5 км за матч
       18 жовтня , 14:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук