Загроза вторгнення Росії: які країни надають або блокують постачання зброї Україні

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Кремль може напасти на Україну у січні – лютому 2022 року. На тлі агресивної риторики Кремля та скупчення військ біля українських кордонів міжнародні партнери почали надавати Україні зброю. Водночас деякі країни утримуються від такого кроку.

24 канал з'ясував, які країни все ж вирішили протягнути руку допомоги Україні, а які, керуючись тими чи іншими причинами, блокують це рішення.

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200 мільйонів доларів від США

Сполучені Штати Америки наприкінці 2021 року погодили військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів.

Таке рішення ухвалила адміністрація президента США Джо Байдена, проте не повідомила про це публічно, щоб не дратувати Росію перед перемовинами у Женеві, які відбулись 10 січня.

Вже 19 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від США найбільшу військову допомогу з часів початку війни на Донбасі – Штати надали Україні 200 мільйонів доларів та летальне озброєння. Це збільшило загальний обсяг допомоги до 650 мільйонів доларів за 2021 рік.

До речі, вже у 2022 році Штати надали Україні в межах військової допомоги:

Водночас глава Міноборони Олексій Резніков наголосив, що "це ще не кінець", тобто США планують додатково надсилати оборонну допомогу Україні.

22 січня американські ЗМІ повідомили, що чиновники Пентагону запропонували Джо Байдену декілька варіантів дій щодо переміщення військових США ближче до кордону з Росією. Протягом цього тижня президент США має вирішити, чи розмістить кілька тисяч американських військових, а також авіацію та кораблі в країнах Балтії та Східній Європі

Окрім того, 21 січня Білий дім повідомив, що нададуть Україні гелікоптери Мі-17.

23 січня Пентагон повідомив, що найближчим часом Україна також отримає ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition.

В Міноборони США заявили, що підтверджують свою тверду відданість суверенітету й територіальній цілісності України. Також показали, як готують боєприпаси, зброю та інше обладнання до відправки в Україну.



Штати показали зброю, яку готують для України / Фото з інформаційного порталу Пентагону

Україна отримає допомогу від країн Балтії

Гранатомети SMAW-D призначені для руйнування міцних конструкцій – бункерів, загороджень, стін, легкоброньованої техніки.

20 січня стало відомо, що Держдеп США дозволив країнам Балтії постачати зброю в Україну. Згода Штатів потрібна, якщо хтось із союзників захоче передати американське озброєння третім країнам.

Балтійські союзники по НАТО – Естонія, Литва та Латвія тепер можуть передати Україні зброю американського виробництва,

– мовилось у повідомленні.

Також там зауважили, що це є ознакою "поновлення термінової потреби" через загрозу вторгнення російських військ.

21 січня міністри оборони країн Балтії виступили зі спільною заявою щодо передачі зброї Україні. Зокрема:

Естонія надішле Києву переносні протитанковий ракетний комплекс виробництва Javelin;

посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що мовиться "про десятки, десятки, десятки та ще десятки ракет". Дипломат не назвав цифру, проте запевнив, що вона насправді вражає;

держава готова надати Україні більше зброї – наприклад, 122-міліметрові гармати Д-30. Проте для цього потрібен дозвіл Німеччини, яка, за даними ЗМІ, відповіла забороною. Проте офіційної відповіді ще не було.

Литва та Латвія нададуть ракетні комплекси

Литва та Латвія нададуть Україні американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що щиро сподівається, що Україні не знадобиться це передане озброєння.

Країни Балтії закликають Росію покласти край агресивній і безвідповідальній поведінці,

– заявив Анушаускас.

Допомогу на 120 мільйонів погодила Канада

Переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря" Stinger уражає вертольоти та літаки ворога, які летять низько, як на зустрічних, так і навздогінних курсах.

Під час візиту в Київ 18 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що країна надасть Україні військове обладнання. Міністерка запевнила, що відповідне рішення ухвалить уряд країни.

Вже 21 січня Володимир Зеленський заявив, що Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 120 мільйонів доларів.

До речі, 20 січня Канада скерувала фрегат "Монреаль" у води Чорного моря, щоб взяти участь в операції з метою підтримки дій НАТО.

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Ба більше, ЗМІ написали, що Канада розглядає можливість надання Україні нової партії озброєння. Мовиться про стрілецьку зброю та військове спорядження.

Велика Британія надала Україні чимало зброї

Міністр оборони Британії 18 січня Бен Уоллес заявив, що Лондон почав постачати Україні легку протитанкову зброю. Таке рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

У цей же день допомога прилетіла в Україну. Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко заявив, що Україна використає зброю виключно з оборонною метою. Зокрема для захисту:

наших військ;

критичної інфраструктури;

мирного населення від будь-яких проявів та дій, які зможуть призвести до ескалації.



Велика Британія надала зброю Україні / Фото Міноборони України

Через надану Україні зброю у Кремлі почалась істерика . Глава російського МЗС Марія Захарова зробила маразматичну заяву про те, що "Москва закликає припинити сприяння у мілітаризації України та затягуванні країни до Альянсу".

Ба більше, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що стежить за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї для України. Міністр не виключив нічого, що могло б допомогти самообороні Києва, включаючи додаткову допомогу. Окрім того:

посадовець пояснив, що Україні вже надали 2 тисячі протитанкових гранатометів;

21 січня Британія відправила 30 своїх армійців в Україну, щоб вони навчили ЗСУ користуватися новими британськими протитанковими засобами;

23 січня віцепрем'єр Домінік Рааб заявив, що у Лондоні вважають малоймовірною можливість відправлення своїх військових на кордон у разі російського вторгнення.

Чехія також пообіцяла допомогу

Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною. Такий альянс може захистити Східну Європу. Також Британія готує новий пакет підтримки України – мовиться про оборонне озброєння.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова 20 січня заявила, що країна готова надати Україні військову допомогу, проте Київ має вирішили та надати перелік зброї та обладнання, яких потребують.

Після цього Чехія узгодить це питання з Вишеградською четвіркою, куди входять також Польща, Словаччина та Угорщина. Можливо, тему обговорять ще з Німеччиною, Австрією або країнами Балтії.

Яна Чернохова 21 січня пояснила, що вже наступного тижня уряд Чехії розгляне документ про передачу Україні артилерійських снарядів.

Чеські ЗМІ написали, що снаряди калібру 152 міліметри – дефіцитні в Україні, тому така допомога доречна.

Нідерланди готові надати зброю

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра 21 січня заявив, що країна відкрита до поставок оборонної зброї в Україну на тлі загрози нападу Росії. Для цього Альянс має подати запит.

Якщо буде запит через НАТО, ми подивимося на нього з розумінням,

– заявив політик.

Проте наразі звернення нема, натомість попередній запит заблокувала Німеччина за підтримки Нідерландів. Причиною було побоювання можливої ескалації.

Водночас Палата представників Нідерландів підтримує оборонну військову підтримку України.

Польща хоче надати допомогу

Президент Польщі Анджей Дуда 24 січня скликав у Бюро нацбезпеки нараду з представниками уряду. Привід – допомога Україні на тлі загроз нападу Росії.

У разі російського вторгнення ми готові на інші кроки допомоги в рамках так званої коаліції охочих в НАТО. Українці потребують озброєння, і ми ведемо переговори на цю тему,

– сказав глава Бюро нацбезпеки Павел Солох.

Політик зазначив, що наразі про збільшення їхніх військ в Україні не мовиться. За його словами, Польща намагається узгоджувати всі дії з союзниками. Тому невдовзі щодо цього проведуть польсько-американські консультації.

Німеччина виступає проти зброї для Києва

Під час візиту в Ураїну 17 січня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не планує постачати оборонне озброєння Україні. За її словами, ця позиція незмінна.

Ми маємо чітку позицію. Те, що було сказано кількома місяцями раніше, незмінне. Позиція уряду Німеччини стосовно постачання зброї – відома. Це закріплено також у нашій історії,

– повідомила Анналена Бербок.

На ці слова глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що продовжить діалог з країною.

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Окрім того, Німеччина у січні відзначилась скандальними заявами. Зокрема:

глава МЗС Німеччини сумнівається у необхідності відключати Росію від SWIFT;

канцлер Олаф Шольц попросив німців "не мати ілюзій" щодо потенційних нових санкцій проти Росії, адже вони вдарять і по Німеччині;

прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Росія нібито не хоче війни та не є ворогом Європи.

Ба більше, командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією Крим нібито ніколи не повернеться до складу України. Після цього він пішов у відставку, а згодом його внесли до бази "Миротворця".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, що Київ чекає хоча б на 100 тисяч бронежилетів і шоломів для військових. Натомість у Німеччині сказали, що нададуть Україні лише польовий госпіталь

Після низки скандальних заяв Дмитро Кулеба 23 січня пояснив, що українці "десятиліттями" пам'ятатимуть про відмову Німеччини надати зброю.

Швеція не надсилатиме Україні зброю

Очільниця МЗС Швеції Анн Лінде 24 січня заявила, що її держава не має наміру постачати озброєння до України. За словами дипломатки, у країні дуже строгі правила щодо експорту зброї. Зокрема, міністерка заявила, що Швеція:

підтримує Україну за багатьма позиціями: це і участь у навчанні в секторі безпеки та оборони, проте насамперед шляхом великої допомоги в галузі реформ;

готова брати участь у співпраці з питань кібербезпеки, яку обіцяв ЄС, якщо Україна захоче. Та, перш за все, мовиться про "сильну політичну допомогу";

не експортує зброю до країн, які перебувають у стані конфлікту.



Допомога Україні на тлі загрози нападу Кремля / Інфографіка 24 каналу

Коротко про ймовірний напад Кремля

Наприкінці жовтня 2021 року американська преса написала, що Кремль стягує війська до наших кордонів. Згодом це підтвердила українська розвідка.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готується напасти наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

19 січня Кремль майже завершив стягування військ. Тоді мовиломь про 127 тисяч російських військових.

24 січня командувач ООС Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти 20 лютого 2022 року. Саме тоді закінчуються Олімпійські ігри та завершуються спільні навчання Росії та Білорусі. Додав, що вторгнення може бути поетапним.

24 січня Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що наразі приводів для паніки немає. Він наголосив, що для відсічі агресії Україна має свої Збройні сили.

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