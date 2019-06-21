Зеленський відповів на петицію про відставку Авакова

Електронну петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова підписали вже понад 25 тисяч людей. Президент України відповів на петицію та зазначив, що звільнення глави МВС належить до повноважень Верховної ради.

У відповіді Володимира Зеленського на офіційному сайті президента йдеться, що відповідно до вимог закону член Кабміну може бути звільнений шляхом прийняття відставки члена уряду за поданою ним заявою про відставку, за поданням прем’єр-міністра України та за власною ініціативою.

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Зеленський наголосив, що немає законодавчо визначених підстав для участі президента у звільненні Авакова.

Сподіваюсь на однакове зі мною розуміння конституційного обов’язку кожного неухильно додержуватися Конституції України,

– підсумував президент.

Відставки Авакова почали вимагати сотні українців після того, як у Переяславі-Хмельницькому застрелили 5-річного Кирила Тлявова. Адже у вбивстві підозрюють поліцейських. 4 червня в низці міст України обурені люди влаштували протести, на яких, окрім відставки Авакова, вимагали покарання винних у вбивстві дитини та переатестації поліції.

Петиція про відставку глави МВС набрала необхідну кількість підписів, після цього схожа з'явилася і на сайті Верховної Ради.

Сам Аваков ствердно заявив, що не збирається йти у відставку.

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Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: що відомо про злочин?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео