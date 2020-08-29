Для вирішення ситуації, що склалася щодо визнання КСУ неконституційним указу про призначення директора НАБУ Артема Ситника, у Володимира Зеленського є два шляхи. Так вважає представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський. Перший шлях – Зеленський видає указ про звільнення директора НАБУ, другий – внесення змін у законодавство.

З юридичного погляду Артем Ситник більше не може виконувати повноваження глави НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність, заявив Федір Веніславський, пише Інтерфакс-Україна.

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Однак, за його словами, припинити трудові відносини з ним складно. Є запитання, хто повинен звільнити Ситника і на якій підставі. Адже серед переліку підстав, за якими його можна було б усунути з посади, такої як рішення Конституційного суду там немає.

Веніславський додає, що з іншої сторони є рішення КСУ, яке потребує виконання.

Які два шляхи пропонує представник президента в КСУ

перший варіант – видання Зеленським указу про звільнення директора НАБУ на підставі рішення КСУ.

Чи піде президент таким шляхом – поки я не можу сказати. Тому що питання дуже неоднозначне і вимагає детального вивчення,

– пояснює Веніславський.

Та додає, що наразі лише президент може звільнити Ситника з посади.

другий – внести зміни в закон.

Це найшвидший парламентський шлях. А далі – більше стратегічний шлях, який передбачає і зміни до Конституції, і зміни в закон,

– зазначив представник президента.

Він наголосив, що можливий і перший, і другий варіант. Однак для того, щоб забезпечити максимальний ступінь незалежності антикорупційного бюро, необхідно переглянути процедуру призначення його керівництва. Вона повинна бути за межами повноважень виконавчої влади. Адже саме там трапляється найбільше випадків корупції.

Веніславський також пояснив, що робота НАБУ триватиме в штатному режимі. Хто саме буде виконувати функції директора, поки що невідомо.

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