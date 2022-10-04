Росіяни вимагали від українців, щоб ті співпрацювали з ними. Про це розповіла мешканка Куп'янська.

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Катування, залякування і вилучення українських книг: місцеві про окупаційну владу

За словами жінки, загарбники казали, що жителям міста доведеться платити податки Росії. Також вони вилучили зі шкіл підручники українською і замінили їх своїми.

Інший мешканець міста поділився, що окупанти двічі арештовували його. Вони відвозили чоловіка у підвал, де катували разом з іншими невинними українцями.

За його словами, людей там було чимало. Здебільшого завдавали тортур за те, що українці передавали інформацію про окупантів ЗСУ.

Був такий період, коли з'явився російський зв'язок. Люди через інтернет зв'язувалися, виходили в поля, в бур'яни, в чагарники. Сам особисто бачив: жінка з папірцем, де всі їхні розташування, і вона (передавала інформацію українським військовим – 24 канал). Героїня просто,

– розповідає місцевий житель.

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Ситуація на деокупованих територіях Харківщини: останні новини

За період окупації жителі Харківщини пережили жахи голоду, обстрілів та катувань. Зараз українцям на звільнених територіях потрібні продукти, засоби гігієни, а комусь і нові домівки.

Люди потроху оговтуються від окупації. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко.

Варто зазначити, що у звільнених районах Харківщини знайшли сліди звірств окупантів. Вони змінили тактику і тепер намагаються приховати свої злодіяння.

Голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева зазначає, що загалом правоохоронці вже зафіксували майже 52 тисячі воєнних злочинів росіян на території України. На Харківщині люди розповідають про жорстокі катування, ґвалтування, вбивства, тортури й мародерство.

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