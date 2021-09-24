Встановили, що зловмисник був професіоналом. Про це розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
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Злочинець був не один, – Єнін
Перший заступник міністра внутрішніх справ розповів, що вони "дослідили декілька тисяч телефонних дзвінків, з'єднань, всіх тих трубок, які в момент вчинення злочину або безпосередньо перед цим за декілька днів" були у відповідних зонах.
Ми чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет – зріст, вагу та інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій,
– розповів Єнін.
Він пояснив, що сліди віддали на відповідні експертизи й "це все спростить нам пошук правопорушника та його спільників".
У МВС запевнили, що діяв професіонал
Євген Єнін поділився першими оцінками експертів.
Безумовно, ми мали справу з професіоналом,
– сказав Єнін.
Перший заступник очільника МВС пояснив, що зловмисник "протягом 4 секунд випустив орієнтовно 20 куль". З них – 15 потраплянь у авто Шефіра. З них 2 кулі влучили в ногу водія, який наразі перебуває в реанімації. Проте Єнін запевнив, що його життю нічого не загрожує.
Посадовець також надав фото у підтвердження того, що авто не було броньованим, адже куля пошкодила внутрішню обшивку авто, "фактично не втрачаючи своєї кінетичної енергії". Він також додав: "Щиро радий тим, що нам, на щастя, не доводиться доказувати нікому, що це була нібито інсинуація".
Він пояснив, що наразі здійснюються досить складні експертизи й їх завершення потребує часу.
Коротко обстріл авто Шефіра
- 22 вересня вранці невідомі обстріляли авто першого помічника та друга президента Сергія Шефіра. Це трапилось між селами Круглик і Ходосівка. Загалом в автомобіль пустили понад 10 куль.
- Сам Шефір не постраждав, однак кулі потрапили у його водія, який був за кермом. Його прооперували. Життю чоловіка нічого не загрожує, він у лікарні.
- Поліція розглядає 2 версії інциденту: замах, щоб тиснути на керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що замах можна вважати терористичним актом. Володимир Зеленський переконаний, що це тиск на нього та реакція на реальні зміни в державі.