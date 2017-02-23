У Мін'юсті відповіли на позицію Білорусі щодо паспортів "ЛДНР"

Дії Білорусі щодо паспортів "ЛДНР" є неможливими та нецивілізованими з юридичної точки зору, відтак в Україні слід приймати законодавство, яке буде жорстко регулювати відносини з тимчасово окупованими територіями.

Таку заяву зробила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова у ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми розуміємо, що тут більше політики, ніж права. У Білорусі складна політична ситуація вже не перший рік, останнім часом бачимо загравання з РФ, і ось результати. З одного боку йде заява, де ми говоримо, що це дійсно самопроголошені республіки та ми не визнаємо документи, але, в принципі, щоб підіграти Росії, залишаємо за собою можливість в індивідуальному порядку регулювати можливість перетину кордону", – наголосила вона.

За словами чиновниці, такий підхід є неможливим і нецивілізованим з юридичної точки зору, тому що жодна країна світу не дозволить перетинати свій кордон в режимі, коли прикордонник вирішує, яка в тебе життєва ситуація.

"Це також є і сигналом, що слід приймати законодавство, яке буде жорстко регулювати відносини з тимчасово окупованими територіями для відображення офіційної позиції України", – резюмувала Севостьянова.

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Нагадаємо, офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що особи з паспортами невизнаних "ЛНР" і "ДНР" на територію країни не впускатимуться.



Натомість пізніше МВС нашої сусідки зазначило, що допуск людей з такими "документами" здійснюватиметься в індивідуальному порядку.