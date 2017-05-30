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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ураган у Москві забрав життя українця

17:23, сьогодні 534 Читать новость на русском
Ураган у Москві
Ураган у Москві / Getty Images

Під час урагану, який вирував у Москві та околицях 29 травня, загинув громадянин України.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Українець у Росії був зайнятий у роботах по ремонту церкви.

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Як зазначає видання, 57-річного українця смертельно травмував лист металевого паркану у селі Путилково Красногорського району.

Нагадаємо, 29 травня у Москві пронісся дуже потужний ураган. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу. Жертвами смертоносного смерчу, що 29 травня вирував у Москві, стали 16 осіб.

Теги: Україна Москва Ураган у Москві Негода в Україні
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