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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бізнесові угоди подружжя Гройсманів, "фарт" Ляшка та банк Порошенка: декларації відомих політиків

22:31, 6 січня 1032 Читать новость на русском

Розкішні подарунки, дорогі покупки та доходи від нерухомості та банківських вкладів. Українські можновладці оновлюють свої декларації за 2017 рік.

Президент України Петро Порошенко про свої політичні перемоги – як от отримання безвізу з Євросоюзом – говорить за кожної нагоди. А от хизуватися власними фінансовими перемогами його змушує закон – 1 мільйон 30 тисяч гривень. Таку суму Порошенко отримав за вклади в "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого він є.

Торік банк збільшив чистий прибуток у 2,5 раза у порівнянні з попереднім роком. За 2016 рік президент задекларував 12 мільйонів гривень доходів, з яких зарплата була 366 тисяч гривень.

Обіцяні зміни вже на собі відчув сам Володимир Гройсман. Щоправда, коштом дружини. Прем'єр-міністр продав нерухомості на майже 9 мільйонів гривень товариству "Магі-Ґранд", кінцевим бенефіціаром якого є Олена Гройсман.

Цікаво, що такі сімейні угоди подружжя укладає вже не вперше. У 2016 чоловік у такий же спосіб заробив на своїй дружині 8 мільйонів гривень. Загалом, за той рік його дохід склав близько 16 мільйонів гривень.

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На Новий рік розкішний подарунок на суму 170 тисяч гривень отримало подружжя Луценків. Від сина Олександра. А от що саме – невідомо, але в декларації сказано, що подарунок не у грошовій формі. У вересні 2017 року Олександр купив собі квартиру в Києві площею понад 187 квадратних метрів.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган казала, що за кожен квадрат житла він заплатив по 1 тисячі доларів.

Любов'ю до української землі лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко славиться давно. Тому у грудні 2017 року головний радикал купив собі шматок в Обухівському районі Київської області.

Його площа – 544 квадратних метри. Продав земельну ділянку Ляшку за понад 300 тисяч гривень колишній народний депутат Валентин Савицький. Можливо, цією покупкою Олег Ляшко відзначив свій нещодавній фарт.

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В жовтні він тричі виграв в лотерею і отримав 571 тисячу гривень. У 2016 році парламентар отримав понад 1 мільйон гривень доходів.

Нагадаємо, електронне декларування запровадили минулого року. Цього року чиновники та інші об'єкти декларування мають оприлюднити свої статки до 1 квітня. Віднедавна декларації повинні заповнювати не лише держслужбовці і народні депутати, а й громадські активісти та експерти, які працюють в конкурсних комісіях державних органів.

Теги: Новини України е-декларування Петро Порошенко Володимир Гройсман Олег Ляшко Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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