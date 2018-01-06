Бізнесові угоди подружжя Гройсманів, "фарт" Ляшка та банк Порошенка: декларації відомих політиків

Розкішні подарунки, дорогі покупки та доходи від нерухомості та банківських вкладів. Українські можновладці оновлюють свої декларації за 2017 рік.

Президент України Петро Порошенко про свої політичні перемоги – як от отримання безвізу з Євросоюзом – говорить за кожної нагоди. А от хизуватися власними фінансовими перемогами його змушує закон – 1 мільйон 30 тисяч гривень. Таку суму Порошенко отримав за вклади в "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого він є.

Торік банк збільшив чистий прибуток у 2,5 раза у порівнянні з попереднім роком. За 2016 рік президент задекларував 12 мільйонів гривень доходів, з яких зарплата була 366 тисяч гривень.

Обіцяні зміни вже на собі відчув сам Володимир Гройсман. Щоправда, коштом дружини. Прем'єр-міністр продав нерухомості на майже 9 мільйонів гривень товариству "Магі-Ґранд", кінцевим бенефіціаром якого є Олена Гройсман.

Цікаво, що такі сімейні угоди подружжя укладає вже не вперше. У 2016 чоловік у такий же спосіб заробив на своїй дружині 8 мільйонів гривень. Загалом, за той рік його дохід склав близько 16 мільйонів гривень.

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На Новий рік розкішний подарунок на суму 170 тисяч гривень отримало подружжя Луценків. Від сина Олександра. А от що саме – невідомо, але в декларації сказано, що подарунок не у грошовій формі. У вересні 2017 року Олександр купив собі квартиру в Києві площею понад 187 квадратних метрів.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган казала, що за кожен квадрат житла він заплатив по 1 тисячі доларів.

Любов'ю до української землі лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко славиться давно. Тому у грудні 2017 року головний радикал купив собі шматок в Обухівському районі Київської області.

Його площа – 544 квадратних метри. Продав земельну ділянку Ляшку за понад 300 тисяч гривень колишній народний депутат Валентин Савицький. Можливо, цією покупкою Олег Ляшко відзначив свій нещодавній фарт.

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В жовтні він тричі виграв в лотерею і отримав 571 тисячу гривень. У 2016 році парламентар отримав понад 1 мільйон гривень доходів.

Нагадаємо, електронне декларування запровадили минулого року. Цього року чиновники та інші об'єкти декларування мають оприлюднити свої статки до 1 квітня. Віднедавна декларації повинні заповнювати не лише держслужбовці і народні депутати, а й громадські активісти та експерти, які працюють в конкурсних комісіях державних органів.