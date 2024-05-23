У бригаді говорять, що до них часто приходять чоловіки пенсійного віку. Втім, за словами представника 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Лофт", їх не беруть, адже це заборонено законом.
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Бригада потребує лише фізично витривалих
Головна мрія Володимира Бобока нині – перемога над Росією, тому він і прийшов вступати у штурмову бригаду. Військовий 3-ї ОШБр пояснив чоловікові, що у їхньої бригади є певні вимоги до кандидатів. Майбутній піхотинець повинен пробігти 3 кілометри, підтягнутися 50 разів і стільки ж разів відтиснутися. Це обов'язкова вимога.
Ми елітний підрозділ, ми відбираємо військових. Адекватно проходити тяжку військову службу для того, щоб ви тоді бачили й чули про наші успіхи, розумієте? А що ж, вас взяти, ну от вийдемо десь на поле бою, і ви не зможете якісно виконувати свої завдання. Що тоді робити? Тоді вас прийдеться тягати,
– говорить "Лофт".
Пенсіонер зазначив, що вже бував і у районному ТЦК, там йому теж відмовили за віком. Але він все одно не полишає надії досягнути своєї мети – розбити ворога.
Бригада з лютого проводить зустрічі у різних містах України. Військовий "Лофт" говорить, що у бригаду йдуть вступати не лише чоловіки пенсійного віку, а й жінки. Нещодавно на тестовий тиждень записалась жінка 1966 року народження. Вона хотіла подати хороший приклад для свого оточення.
Зміни, які приніс новий закон про мобілізацію
- Хмельницький районний суд вперше в Україні 21 травня розпочав розгляд подань щодо мобілізації засуджених. Зокрема, двоє засуджених захотіли служити за контрактом у Нацгвардії.
- Згідно з новим законом про мобілізацію, для військовослужбовців передбачено низку заохочень, які спрямовані на підтримку та мотивацію захисників країни. Ці заходи включають як фінансові виплати, так і соціальні пільги, що покращують умови служби.
- Одним із ключових нововведень є грошова винагорода за знищену або захоплену ворожу техніку, яка варіюється від 11 680 до 876 000 гривень, залежно від виду знищеної техніки. Крім того, за знищення ворожої техніки передбачено додаткову відпустку до 15 днів на рік.
- Також зміни стосуються і призову жінок. На військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. При цьому вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.