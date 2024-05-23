У бригаді говорять, що до них часто приходять чоловіки пенсійного віку. Втім, за словами представника 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Лофт", їх не беруть, адже це заборонено законом.

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Бригада потребує лише фізично витривалих

Головна мрія Володимира Бобока нині – перемога над Росією, тому він і прийшов вступати у штурмову бригаду. Військовий 3-ї ОШБр пояснив чоловікові, що у їхньої бригади є певні вимоги до кандидатів. Майбутній піхотинець повинен пробігти 3 кілометри, підтягнутися 50 разів і стільки ж разів відтиснутися. Це обов'язкова вимога.

Ми елітний підрозділ, ми відбираємо військових. Адекватно проходити тяжку військову службу для того, щоб ви тоді бачили й чули про наші успіхи, розумієте? А що ж, вас взяти, ну от вийдемо десь на поле бою, і ви не зможете якісно виконувати свої завдання. Що тоді робити? Тоді вас прийдеться тягати,

– говорить "Лофт".

Пенсіонер зазначив, що вже бував і у районному ТЦК, там йому теж відмовили за віком. Але він все одно не полишає надії досягнути своєї мети – розбити ворога.

Бригада з лютого проводить зустрічі у різних містах України. Військовий "Лофт" говорить, що у бригаду йдуть вступати не лише чоловіки пенсійного віку, а й жінки. Нещодавно на тестовий тиждень записалась жінка 1966 року народження. Вона хотіла подати хороший приклад для свого оточення.

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