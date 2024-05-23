В бригаде говорят, что к ним часто приходят мужчины пенсионного возраста. Впрочем, по словам представителя 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Лофт", их не берут, ведь это запрещено законом.
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Бригада требует только физически выносливых
Главная мечта Владимира Бобока сейчас – победа над Россией, поэтому он и пришел вступать в штурмовую бригаду. Военный 3-й ОШБр объяснил мужчине, что у их бригады есть определенные требования к кандидатам. Будущий пехотинец должен пробежать 3 километра, подтянуться 50 раз и столько же раз отжаться. Это обязательное требование.
Мы элитное подразделение, мы отбираем военных. Адекватно проходить тяжелую военную службу для того, чтобы вы тогда видели и слышали о наших успехах, понимаете? А что же, вас взять, ну вот выйдем где-то на поле боя, и вы не сможете качественно выполнять свои задачи. Что тогда делать? Тогда вас придется таскать,
– говорит "Лофт".
Пенсионер отметил, что уже бывал и в районном ТЦК, там ему тоже отказали по возрасту. Но он все равно не оставляет надежды достичь своей цели – разбить врага.
Бригада с февраля проводит встречи в разных городах Украины. Военный "Лофт" говорит, что в бригаду идут вступать не только мужчины пенсионного возраста, но и женщины. Недавно на тестовую неделю записалась женщина 1966 года рождения. Она хотела подать хороший пример для своего окружения.
Изменения, которые принес новый закон о мобилизации
- Хмельницкий районный суд впервые в Украине 21 мая начал рассмотрение представлений по мобилизации осужденных. В частности, двое осужденных захотели служить по контракту в Нацгвардии.
- Согласно новому закону о мобилизации, для военнослужащих предусмотрен ряд поощрений, которые направлены на поддержку и мотивацию защитников страны. Эти меры включают как финансовые выплаты, так и социальные льготы, улучшающие условия службы.
- Одним из ключевых нововведений является денежное вознаграждение за уничтоженную или захваченную вражескую технику, которая варьируется от 11 680 до 876 000 гривен, в зависимости от вида уничтоженной техники. Кроме того, за уничтожение вражеской техники предусмотрен дополнительный отпуск до 15 дней в год.
- Также изменения касаются и призыва женщин. На воинский учет должны стать женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности. При этом они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.