Чим може загрожувати гучна заява Росії щодо скасування кордонів з Україною: пояснення експерта

Заява депутата Держдуми Костянтина Затуліна про можливу денонсацію, тобто скасування договору про співдружність, була несподіваною. Однак Російська Федерація є країною-агресором, тому її політична еліта має консенсус щодо того, що Україна не повинна мати міжнародну суб'єктність.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів експерт з питань зовнішньої політики Майдану закордонних справ Олександр Хара.

За словами експерта, багато громадян Росії підтримують заяву Костянтина Затуліна щодо припинення визнання кордонів з Україною. Таку гучну пропозицію не можна назвати дружньою, відтак українська влада повинна відреагувати на це.

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Відомо, що питання Криму є найбільш популярною зовнішньополітичною темою в Росії, тому її будуть активно використовувати перед президентськими виборами. Відтак Олександр Хара впевнений, що неспроста зміну президента призначили на річницю анексії Криму. Водночас ще однією причиною гучної заяви експерт вважає прагнення упорядкувати питання вже окупованих територій, зокрема, українського півострова.

Третій момент – внутрішньо-правовий, якщо Росію взагалі можна вважати правовою державою, якою вона насправді не є. Це упорядкування. Тобто вони окупували частину території, вважають, що це вже їхнє, і тепер прагнуть підчистити всі ці кінці з точки зору законодавства,

– пояснив Олександр Хара.

Однак такі заяви російських політиків не варто сприймати загрозою, бо, згідно з міжнародним правом, процедури скасування угоди задля анексії територій немає.

"З точки зору права ці заяви є нікчемними. Навіть якщо вони це зроблять, то це нічого не означає, оскільки закон не має зворотньої сили і в міжнародному праві немає такої процедури скасування попередніх угод", – заявив Олександр Хара.

Експерт додав, що угода про співдружність не є першим документом, який уклали дві країни. Так, у 1990 році Борис Єльцин та Леонід Кравчук підписали угоду, де прописано, що обидві сторони визнають та поважають території сусідніх держав.