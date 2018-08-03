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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Семеро дітей зникли безвісти зі скандально відомого притулку на Волині

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У Волинському дитбудинку – це вже системне порушення і системне жорстоке ставлення до дітей. Ще починаючи з 2013 року зникло сім хлопчиків, і їх досі не знайшли.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла українська омбудсвумен Людмила Денісова.

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За її словами, 17 травня зник з притулку неповнолітній хлопець. Що цікаво, керівник закладу повідомив про цей випадок Національній поліції лише 11 липня 2018 року, тобто через два місяці, досі хлопчика не знайдено.

"30 липня мешканці міста почали чути крики дітей і викликали поліцію. Відомо, що правоохоронців не впустили до притулку", – зазначила Денісова.

Вона також додала, що спершу діти не розповідали про страшні випадки у дитбудинку, а потім наш працівник почав з ними розмовляти сам на сам, тоді діти розповіли про все і показали великі синці.

Нагадаємо, що у місті Рожище у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Луцька Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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