Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Нагадаємо, що нещодавно призначений російськими окупантами псевдоголова Херсонщини Владімір Сальдо попросив Кремль допомогти з евакуацією людей з області.

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Колаборанти планують вивозити дітей до Криму та Росії

Федоров розповів, що херсонські поплічники окупантів вже офіційно попросили у свого кремлівського начальства організувати виїзд і наступне навчання дітей з тимчасово окупованих територій Півдня в російських школах.

Мелітопольські місцеві царьки пасуть задніх і поки що тільки анонсують "подорож" дітей до Криму, Краснодару, Тули та Волгограду. Це при тому, що в самому Криму гауляйтери хочуть закрити школи у зв'язку з ніби-то постійними повідомленнями про мінування закладів освіти,

– зазначив міський голова.

За його словами, невідомо, яка доля чекає на вивезених маленьких українців.

"Одне можу сказати точно – р**исти звикли прикриватись ними як живим щитом й використовувати для своєї пропаганди. Тож батькам слід захистити своїх дітей і виїжджати з окупації. А всьому світу – захистити Україну й допомогти нам зупинити терориста", – підсумував Федоров.

Зауважте! Нещодавно головний гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо заявив, що Краснодарський край, Ставропілля та тимчасово окупований Крим готові прийняти до 30 тисяч людей з тимчасово окупованих територій Півдня України. Окрім дітей, у списках є їхні батьки та люди похилого віку. Виїзд буцімто потрібен для оздоровлення.

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