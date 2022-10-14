Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Напомним, что недавно назначенный российскими оккупантами псевдоголова Херсона Владимир Сальдо попросил Кремль помочь с эвакуацией людей из области .
На тему "Заявление Сальдо – это агония": херсонские коллаборанты просят Россию депортировать их
Коллаборанты планируют вывозить детей в Крым и Россию
Федоров рассказал, что херсонские приспешники кафиров уже официально попросили у своего кремлевского начальства организовать выезд и последующее обучение детей с временно оккупированных территорий Юга в российских школах.
Мелитопольские местные царьки отстают и пока только анонсируют "путешествие" детей в Крым, Краснодар, Тулу и Волгоград. Это при том, что в самом Крыму гауляйтеры хотят закрыть школы в связи с якобы постоянными сообщениями о минировании учебных заведений,
– отметил городской голова.
По его словам, неизвестно, какая судьба ждет вывезенных маленьких украинцев.
"Одно могу сказать точно – р**исты привыкли прикрываться ими как живым щитом и использовать для своей пропаганды. Поэтому родителям следует защитить своих детей и уезжать из оккупации. А всему миру – защитить Украину и помочь нам остановить террориста", – подытожил Федоров.