Про це 24 каналу розповів психолог Валентин Кім. Він також зазначив, що поведінка Путіна справді достатньо дивна, він дуже сильно "накручує" власне населення і спонукає на велику агресію.

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"Стосовно того випадку, коли Путін зустрічався із Шойгу та міцно вчепився в стіл – це справді достатньо дивна поведінка, не лише його права рука викликає запитання. Так, він постійно чіпляється за щось, ніби шукає опору. Але й сама хода у Путіна дивна, а найбільше здивування викликають ноги", – зазначає психолог.

Складається враження, що Путін – Франкенштейн, якого зшили з частин різних людей. Той танок, який виконують ноги президента Росії, я серйозно звернув на це увагу. Це свідчить про те, що його свідомість не контролює частини тіла, також це може бути відчуття болю чи дискомфорту,

– говорить Валентин Кім.

На думку психолога, тіло Путіна поводить себе таким чином, ніби він його не контролює. Він або настільки захоплений процесом, що не розуміє, що роблять його руки, або ж дійсно не має на це впливу.

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