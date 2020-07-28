У Дніпрі чоловік вгатив жінці ногою по голові: тому, хто його здасть, пообіцяли винагороду
Вранці 28 липня у центрі Дніпра чоловік побив жінку ногами. Відповідне відео швидко розлетілося соцмережами. Нападника вже знайшли, а перед тим мер Борис Філатов пообіцяв винагороду тому, хто здасть контакти нападника.
Інцидент стався вранці, а вже за кілька годин затримати хулігана вдалося інспекторам КП "Благоустрій міста", повідомляють у телеграм-каналі "ХД".
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Очевидці зафільмували те, як пара сварилася і зрештою чоловік почав жорстоко бити жінку. Він з розмаху вгатив їй у голову, вона безпомічно впала і залишилася лежати посеред вулиці.
У соцмережах пишуть: нападник розізлився, коли жінка почала ображати його матір.
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Що кажуть у поліції
Тим часом поліція вже знайшла чоловіка: це співмешканець постраждалої, йому 32 роки. Як зазначають у пресслужбі поліції Дніпра, правоохоронці вже внесли відомості і найближчим часом винесуть правову кваліфікацію діям нападника.
Поліція вже сама знайшла нападника
Щодо самої жінки – її одразу доправили до лікарні, аби накласти на обличчя шви. Опісля вона надала покази проти свого нападника.
Де стався інцидент – дивіться на карті