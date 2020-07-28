Вранці 28 липня у центрі Дніпра чоловік побив жінку ногами. Відповідне відео швидко розлетілося соцмережами. Нападника вже знайшли, а перед тим мер Борис Філатов пообіцяв винагороду тому, хто здасть контакти нападника.

Інцидент стався вранці, а вже за кілька годин затримати хулігана вдалося інспекторам КП "Благоустрій міста", повідомляють у телеграм-каналі "ХД".

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Очевидці зафільмували те, як пара сварилася і зрештою чоловік почав жорстоко бити жінку. Він з розмаху вгатив їй у голову, вона безпомічно впала і залишилася лежати посеред вулиці.

У соцмережах пишуть: нападник розізлився, коли жінка почала ображати його матір.

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До нападника підійшов чоловік і намагався стримати його агресію. Зрештою, він залишив жінку лежати посеред вулиці і пішов.

Борис Філатов На своїй сторінці у фейсбуці мер Дніпра оголосив , що дасть винагороду тому, хто знайде кривдника. Філатов пообіцяв 25 тисяч гривень з власної кишені тому, хто допоможе ідентифікувати нападника та притягти до відповідальності.

Що кажуть у поліції

Тим часом поліція вже знайшла чоловіка: це співмешканець постраждалої, йому 32 роки. Як зазначають у пресслужбі поліції Дніпра, правоохоронці вже внесли відомості і найближчим часом винесуть правову кваліфікацію діям нападника.



Поліція вже сама знайшла нападника

Щодо самої жінки – її одразу доправили до лікарні, аби накласти на обличчя шви. Опісля вона надала покази проти свого нападника.

Де стався інцидент – дивіться на карті