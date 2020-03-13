В таком формате я работать не смогу, – Новосад рассказала детали своей отставки
Бывшая министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, почему не продолжила работать в новом правительстве. По ее мнению, новый премьер-министр не играл ключевую роль в формировании нового Кабинета Министров.
Об этом одиннадцатая министр образования Украины рассказала в интервью журналистам 24 канала.
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По словам Анны Новосад, решение об изменении Правительства приняли очень быстро.
Все происходило очень быстро. И решение сменить правительство, и решение назначить новое происходили в очень сжатые сроки. И, на мой взгляд, несколько нецивилизованно,
– пояснила экс-глава МОН.
Перед своей отставкой Новосад общалась с Владимиром Зеленским, однако так и не поговорила с новым главой правительства Денисом Шмыгалем.
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / фото: 24 канал
Я лично не делала никаких шагов, чтобы как-то к этому разговору вернуться (к разговору с Денисом Шмыгалем – 24 канал). Потому что я считаю, что в таком формате я, к сожалению, работать не смогу,
– подчеркнула Анна Новосад.
Также, по мнению экс-министра, новый состав правительства формировался не только премьер-министром.
Я не хочу вдаваться в детали того, как формировалась команда в целом нового Кабмина. Потому что не я должна отвечать на этот вопрос. Очевидно, Премьер-министр не играл здесь в известной степени ключевой роли,
– рассказала бывшая руководительница ведомства.
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Почему уволили Анну Новосад?
4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль.
Вместе с Гончаруком парламент уволил также предыдущего министра образования Анну Новосад. Она занимала эту должность с августа 2019 года. Где продолжит свою карьеру Новосад пока неизвестно.