Школярі влаштували перестрілку в Херсоні: є поранені

В Херсоні посеред вулиці підстрелили 15-річного підлітка. Подробиці інциденту уточнюються.

Вуличні розбірки хлопців переросли у стрілянину, повідомляє Типовий Херсон.

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Інцидент стався в другій половині дня. У лікарню доставили 15-річного підлітка з пораненнями в зоні правого передпліччя і правого стегна, причиною яких стали постріли з пневматичної зброї.

Стрілянина сталася вчора, 3 листопада, в другій половині дня.

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