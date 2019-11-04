Школярі влаштували перестрілку в Херсоні: є поранені
В Херсоні посеред вулиці підстрелили 15-річного підлітка. Подробиці інциденту уточнюються.
Вуличні розбірки хлопців переросли у стрілянину, повідомляє Типовий Херсон.
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Інцидент стався в другій половині дня. У лікарню доставили 15-річного підлітка з пораненнями в зоні правого передпліччя і правого стегна, причиною яких стали постріли з пневматичної зброї.
Стрілянина сталася вчора, 3 листопада, в другій половині дня.
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