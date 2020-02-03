Як стати мільйонером за 5 років: 10 дієвих кроків

Не має значення, у якому фінансовому становищі ви зараз перебуваєте – тільки починаєте чи вже заробляєте багато грошей. Адже більшість людей, незалежно від їхніх доходів, йдуть за течією: коли дохід людини зростає, збільшуються і їх витрати.

Проте не всі знають, як постійно та одночасно збільшувати доходи, спосіб життя та радість, передає видання Medium.

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Нижче наведено кілька порад, як стати мільйонером за кілька років.

Створіть бачення багатства

Перший крок, щоб стати успішним – це створити для себе фінансове бачення. Адже навіть Ейнштейн сказав, що уява важливіша за знання.

Скільки фантазії у вас на майбутнє? Ви бачите величезний потенціал та можливості для свого життя? Ви маєте постійно – кожен день – створювати та збільшувати своє бачення. Маючи бачення, орієнтоване на майбутнє, ваше життя і поведінка зміниться. Особливо, коли ви почнете уявляти собі інше майбутнє і наполегливо йтимете до цього.

Мати бачення свого життя – це ознака того, що вам байдуже, що думають про вас інші. Тобто, незалежно від того, що вам подарували ваші батьки, однолітки та соціальне середовище, ви збираєтесь створити життя, яке ви хочете.



Не зважайте на інших, йдіть до мети / Фото Unsplash

Ваш мозок має любити цифри та події. Таким чином, ваше бачення має зосереджуватися на конкретних числах та ключових подіях. Наприклад, "Я буду заробляти мільйон гривень на рік до 1 січня 2022 року". Кількісно його оцініть, захоплюйтеся цим. Чим детальніше бачення у вашому розумі, тим більш правдоподібним воно буде для вас.

Маючи більше грошей, створюючи потужний досвід і постійно зростаючи як особистість – все це цілі, які підштовхнуть вас у правильному напрямку. Коли ви будуватимете впевненість за допомогою послідовних, невеликих перемог з часом, ваше бачення та уява будуть розширюватися.

Розробіть 90-денну систему вимірювання прогресу чи майбутнього кроку

Нижче наведено три запитання від стратегічного тренера Дена Саллівана, на які його клієнти відповідають кожних 90 днів:

"Виграшні досягнення? Озираючись на минулу чверть, які речі змушують вас пишатися тим, що ви досягли?"

"Більше і краще? А тепер, дивлячись на наступну чверть, які нові речі викликають у вас найбільше відчуття хвилювання?"

"Які п'ять нових кроків тепер ви можете зробити, щоб наступні 90 днів пройшли чудово, незалежно від того, що ще трапиться?"

Кожні 90 днів потрібно переглянути попередні цілі, зроблені за 90 днів, а потім встановити вимірні та складні цілі на наступні 90 днів. Адже такі короткострокові цілі – це ваше вибудовування прогресу. Робота над часовою шкалою має вирішальне значення для продуктивності. Зосередження уваги лише на кількох ключових етапах кожні 90 днів – це те, що допоможе вам нарощувати силу.

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Окрім того, кожні 90 днів потрібно брати кілька вихідних днів. Найкраще буде, якщо ви просто порозмірковуєте про щось, повізуалізуєте чи пограєте в різні ігри. Кожні 90 днів, коли ви переглядаєте свій прогрес, ви повинні підвищувати свою впевненість.

Кожні 90 днів слідкуйте за ключовими сферами свого життя:

Відстежуйте свої гроші.

Слідкуйте за своїм здоров’ям.

Відстежуйте свій час.

Прослідкуйте прогрес у тих сферах, у яких ви хочете досягти успіху.

Розробіть розпорядок дня

Якщо ви встановили собі 90-денні короткострокові цілі, то тепер вам потрібен розпорядок дня, щоб тримати себе в "русі". Ваша відповідальність – організувати своє життя, щоб ви могли бути максимально продуктивним. У позитивній психології стан руху – це психічний стан, коли ви повністю "занурені в відчуття зарядженого фокусу, повного залучення та насолоди".

Що стосується ранкових процедур, то головна мета – привести себе в стан "руху чи піку". Існує кілька корисних заходів для цього. Зокрема, вам потрібно змінити своє оточення, щоб змінити своє мислення. Почніть візуалізувати і уявляти собі бажане майбутнє.

Створіть своє середовище

Щоб по-справжньому оновити своє життя, ви не можете просто ставити собі цілі, будувати справи і почати діяти по-іншому. Вам потрібно змінити своє оточення і середовище. Насамперед, зауважимо, що вам потрібне середовище, яке не тільки перегукнеться з вашими цінностями та баченням, але й сприятиме вашим цінностям та баченню. Оточіть себе людьми, які вас надихають.

Окрім того, вам потрібно мати окреме середовище для відпочинку та творчості, для зосередженості та роботи і навіть для розваги. Радимо, в цей час вимикати телефон, щоб він вас не відволікав від відпочинку.

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Зосередьтеся на результатах, а не на звичках чи процесах

"У ввічливій розмові більшість із нас скажуть, що ми захоплюємося успішними людьми за їх працьовитість, позитивні звички та засаджені принципи. Це не зовсім так. Не потрібно багато копати, щоб виявити головний розрив між тим, що більшість з нас кажуть, що ми поважаємо, і тим, як насправді поводиться більшість кумирів нашого часу. Майте на увазі, що єдине, що насправді хвилює людей – це оцінка публіки", – пише Forbes

Отже, причина, чому ми захоплюємось певними людьми, – це результат, який вони отримують. Є безліч інших людей, які мають настільки ж надихаючі звички, але їм не завжди вдається досягти потужних результатів.



Захоплюйтеся успішними людьми / Фото Unplash

То якого результату ви бажаєте? Замість того, щоб нав’язувати собі звички та процеси, ви маєте зрозуміти і слідувати результату, який хочете досягнути. Саме мета та результат визначає процес, а не навпаки.

Визначте ідеальних наставників/партнерів

Заможні люди працюють, щоб вчитися, бідні люди – працюють за гроші. Ким захоплюєтеся ви? Хто є для вас прикладом для наслідування?

Розвивайте наставництво та партнерські стосунки, будучи корисними. Допомагаючи їм, ви позиціонуєте себе в унікальній позиції, де зможете заробляти більше грошей.

Постійно оновлюйте свої цінності та визначення успіху

"Якщо ти не відрізняєшся від того, ким ти був 12 місяців тому, то ти недостатньо навчився", – сказав якось Ален Де Боттон. Вам потрібно регулярно мати досвід та спілкуватися з людьми, які покращують ваш сучасний підхід та життєву перспективу.

Адже зараз те, на що ви зосереджуєте свою увагу, може відрізнятися від того, на що ви зосереджувались два-три роки тому. До прикладу, коли ви були молодими, то ви більше думали про те, що ваші друзі думають про вас, проте з дорослішанням це змінилося.

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Скільки вашого часу та уваги приділяється речам, які насправді не мають значення? Вам потрібно регулярно мати новий досвід, який покращує, розширює та уточнює важливі для вас знання. Якщо ваше визначення успіху не змінилося протягом останніх 12 місяців, то це означає, що ви не дуже багато навчилися.

Не чекайте занадто довго, коли знаєте, що прийшов час змінитись. Як тільки ви досягли чогось великого, не зациклюйтеся на ньому лише тому, щоб воно працювало. Все, що ви зробили, довело вас до цього моменту. Яка ваша наступна ціль?

Однією з фундаментальних проблем успіху є те, що він стає пасткою. Люди, які досягли великого успіху, "застрягли" у ньому і почали жити у своєму минулому. Вони продовжують характеризувати себе на основі того, що вони зробили, а не того, що роблять.

Приклад мільярдера Ілона Маска

Винятком є відомий мільярдер Ілон Маск. Він говорить про проблеми, які він зараз вирішує, і про бачення, яке він зараз переслідує. Він не застряг у минулому, а використовує весь свій досвід для досягнення більших і більших результатів, цілей та проблем. Ілон завжди росте і прагне змінюватися. Це дуже здоровий підхід до життя.



Засновник Tesla Ілон Маск

Вам просто потрібно знати, чого ви хочете, а потім стати людиною, яка це отримає. Ви можете стати мільйонером. І це може зайняти п'ять років. Проте вам потрібно буде змінитися. Так, популярний американський підприємець і оратор Джим Рон сказав: "Стань мільйонером не за мільйон доларів, а за те, що він зробить, щоб досягти цього".