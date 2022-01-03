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В Італії затримали режисера Лавренчука
Джерело: 24 канал
3 січня стало відомо, що українського режисера Євгена Лавренчука 17 грудня взяли під варту в Італії на вимогу Росії. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві закордонних справ України. До речі, в Неаполі українець був транзитом перед посадкою на Львів.
На час розгляду російського екстрадиційного запиту Лавренчук перебуватиме під арештом. Наразі причини його затримання невідомі. Для з'ясування цього українські дипломати співпрацюють з італійськими правоохоронцями.
Українця відвідав консул
За сприяння генконсульства режисеру надали адвоката. 31 грудня українця відвідав консул. Він розповів, що умови утримання Лавренчука – прийнятні, а стан його здоров'я - задовільний.
Від 17 грудня 2021 Лавренчук у СІЗО, де найдовше може утримуватись 60 днів. Його можуть випустити, якщо у Росії не домалюють справу,
– наголосила ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк.
Вона додала, що адвокат рекомендує зібрати листи підтримки від впливових в Україні осіб та організацій. Вони необхідні для того, щоб при розгляді справи про екстрадицію було очевидно, що Лавренчук потрібен в Україні.
Ймовірні причини затримання Лавренчука
На фейсбук-сторінці Free Eugene Lavrenchuk користувачка Маріанна Гвидічі-Палій заявила, що режисера звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито здійснив у Росії 8 років тому. Вона зазначила, деталі справи не розголошують, а також невідомо, чому українця затримали саме зараз.
Гвидічі-Палій зауважила, що російські ЗМІ намагались спочатку розкрутити скандал на тему "пропаганди гомосексуалізму" та навіть приписували йому кримінальні справи в Україні. Проте ці спроби зазнали невдач.
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На Донеччині знайшли мертвого військового
Джерело: Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил
На Донеччині знайшли тіло мертвого молодого військового. Відомо, що 20-річний боєць народився у Нововасилівці та служив за контрактом. Воїн був механіком-водієм медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин.
Службовець ЗСУ міг вчинити самогубство
За попередніми даними, військовий вчинив самогубство – вистрілив у голову зі штатної зброї. Однак розглядають й інші версії:
- умисне вбивство;
- доведення до самогубства;
- порушення правил поводження зі зброєю.
Кримінальну справу вже відкрили. Правоохоронці проводять слідчі дії.
Журналіст Цимбалюк виїхав з Росії
Джерело: Hromadske
У Москві викликали на допит українського журналіста, який останній отримав акредитацію на постійній основі від російського міністерства закордонних справ, Романа Цимбалюка. У відділок замість медійника прийшов його адвокат, однак прокурори так і не з'явилися. Захисника повідомили, що повістку нібито відкликали. Однак журналіст вважає, що її можуть видати знову.
Я виїхав із Росії, бо вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила,
– пояснив Цимбалюк.
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Наразі журналіст не знає точно – відкрили проти нього кримінальну справу, чи ні. Однак вирішив не ризикувати й покинув територію держави-агресорки. До речі, він зізнався, що вже останні 2 місяці в Росії йому пророкували проблеми.
У чому хочуть звинуватити українського журналіста
Раніше адвокат Микола Полозов казав, що проти Цимбалюка в Росії планують відкрити справу за статтею про екстремізм. Водночас, російські ЗМІ писали про нібито адміністративну статтю щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. До речі, покарання за її порушення передбачає від 2 до 5 років в'язниці.
Що відомо про Романа ЦимбалюкаЖурналіст понад 10 років працював у Москві для українських видань. Він відомий своїми гострими запитаннями до президента Росії Володимира Путіна.
У 2017 році Цимбалюка та оператора Микиту Бородіна затримали в Росії після запису інтерв'ю з аспірантом Московського державного університету, який вивісив прапор України. За кілька годин медійників відпустили.
На 24 каналі Роман Цимбалюк веде відеоблог "Зради і перемоги".
На Донбасі поранили українського воїна
Джерело: штаб ООС
Російські найманці цинічно обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Через це один наш захисник зазнав поранення. Постраждалого забрали у госпіталь. Стан його здоров'я – середньої важкості.
Як минула доба на Сході України
Окупанти тричі порушили домовленості про режим тиші:
- у напрямку Світлодарська гатили з автоматичних та протитанкових гранатометів;
- у бік Лебединського – зі стрілецької зброї;
- неподалік Шумів – з автоматичних станкових гранатометів.