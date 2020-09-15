Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит з початку пандемії – в Австрію. Олексій Навальний вперше після отруєння розповів про свій стан. Помічника "слуги народу" Олександра Юрченка взяли під варту. На Донбасі підірвалися троє українських військових. Такими були головні новини 15 вересня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Зеленський в Австрії

Президент України Володимир Зеленський здійснив міжнародний візит в Австрію. Це перший його офіційний візит від початку пандемії коронавірусу. Там він зокрема зустрівся з місцевим президентом Александром Ван дер Белленом.

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Про що говорили два лідери:

Зустріч у нормандському форматі :

Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч політичних радників нормандської четвірки повинна відбутись протягом 10 днів.

: Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч політичних радників нормандської четвірки повинна відбутись протягом 10 днів. Вакцина від коронавірусу :

Зеленський вкотре наголосив на тому, що Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу. За його словами, країна має для цього всі необхідні потужності.

: Зеленський вкотре наголосив на тому, що Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу. За його словами, країна має для цього всі необхідні потужності. Санкції проти Росії через Навального:

Президент Австрії Александр ван дер Беллен заявив, що не бачить нічого спільного між отруєнням Олексія Навального й російським газопроводом "Північний потік-2". Він чітко дав зрозуміти, що Австрія може не підтримати санкцій проти Росії через спробу вбивства опозиціонера.

Також сторони підписали дві угоди щодо підтримки дітей і сімей у Луганській і Харківських областях. Коротко про те, що вони передбачають:

співпрацю України та Австрії для забезпечення сучасної та доступної медичної допомоги онкохворим дітям;

організацію реабілітаційних заходів;

підвищення кваліфікації медперсоналу;

впровадження сучасних методів супроводу дітей під час лікування;

покращення якості життя дітей;

підтримку сімей у складних життєвих ситуаціях.

Олексій Навальний "заговорив"

Олексій Навальний зробив свій перший допис в інстаграмі після отруєння "Новачком". Російський опозиціонер написав, що 14 вересня весь день зміг дихати сам.

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Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора (14 вересня – 24 канал) зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам,

– написав опозиціонер.

Навальний уточнив, що дихає без сторонньої допомоги, "навіть найпростіший вентиль в горлі не використовуючи". Політик додав, що йому це дуже сподобалося. "Дивовижний, недооцінений багатьма процес", – написав він.

Скандал з Юрченком

В Україні набирає обертів корупційний скандал за можливої участі депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Його неофіційному помічнику Івану Фіщенку повідомили про підозру в посібництві отримання хабаря.

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Як стверджує САП, народний обранець через посередника мав отримати 13 тисяч доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, що стосувався переробки твердих побутових відходів. Пізніше Юрченку нібито мали донести ще 200 тисяч доларів для підкупу членів профільного комітету.

Самого Фіщенка суд вже взяв під варту на два місяці з можливістю внесення застави в 1 мільйон 552 тисячі гривень. Адвокат чоловіка зазначив, що ніякого хабаря в нього не знайшли.

До слова, спростовує свою причетність до цієї справи й нардеп Олександр Юрченко. Щоправда, на час розслідування він добровільно погодився вийти з фракції "Слуга народу".

Докази про причетність Юрченка до спроби отримання хабаря надало НАБУ. Втім підписати підозру чинному депутату може лише чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка стверджує, що поки зарано це робити.

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Вибухи на Донбасі

На Донбасі 15 вересня трипилися два вибухи, внаслідок яких отримали поранення троє українських військових. Перший інцидент трапився біля Водяного, внаслідок чого воїн отримав поранення середньої важкості.

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Військовий підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Йому оперативно надали медичну допомогу й екстрену допомогу. Представники військової служби правопорядку й військове командування встановлюють деталі інциденту.

Втім більш гучним є другий вибух. Внаслідок підриву на гранаті отримали поранення двоє українських військових. Та ще цікавішим є місце вибуху – поряд з Шумами, де бойовики хотіли проводити "інспекцію" українських позицій.

Військові вважають, що гранату РГД-5 встановили як розтяжку, на якій і підірвалися військові. Наразі їхній стан стабільний, тож, ймовірно, життю воїнів нічого не загрожуватиме.

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