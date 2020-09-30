Головні новини за 30 вересня: звільнення Фокіна з ТКГ, Рада на карантині
Президент Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ. Верховна Рада змінила календарний план на жовтень через спалах COVID-19. У Києві напали на працівницю посольства США, вона померла. На Луганщині – знову лісові пожежі. Такими були головні новини 30 вересня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Звільнення Фокіна
Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи. Раніше перший заступник голови української делегації в ТКГ зробив низку скандальних заяв, через це й покинув свою посаду.
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Наказ про звільнення Фокіна глава держави підписав 30 вересня.
Для Президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо,
– мовиться в поясненні на сайті Офісу Президента.
В ОПУ додали, що "представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це – безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу".
Головне про скандальні висловлювання Вітольда Фокіна
- 29 вересня Фокін заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
- Це вже не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.
- Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росії про вибори на окупованих територіях.
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Верховна Рада – на карантині через COVID-19
В українському парламенті – спалах коронавірусу. За кілька останніх днів інфікувались близько 10 нардепів. Підтверджено COVID-19 у лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, очільниці партії "Голос" Кіри Рудик, нардепа від "Слуги народу" Жана Беленюка та обраниці від "ЄС" Яни Зінкевич та інших.
Через спалах недуги парламент вніс зміни до календарного плану роботи на жовтень. Цього місяця Рада проведе лише пленарне засідання 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.
Інші пленарні засідання – протягом 5 – 9 й 12 – 16 вересня – замінили на роботу в комітетах, яку проводитимуть в режимі онлайн. Також депутати працюватимуть у комісіях, фракціях і групах.
Календарний план 4 сесії Верховної Ради / Фото з сайту парламенту
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Загибель працівниці американського посольства
У Києві 30 вересня побили працівницю посольства США. Непритомну жінку знайшли із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вулиці Толбухіна.
Потерпілу забрали до лікарні, де згодом вона померла.
Попередній опис нападника
- У поліції припускають, що нападником може бути чоловік із темним волоссям.
- Його вік становить 30 – 40 років та зріст – 190 – 200 сантиметрів.
- Нападник може бути одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку.
Правоохоронці не уточнили, яку саме посаду загибла обіймала у посольстві. Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко повідомив, що поліція перевіряє версії про причини смерті співробітниці посольства США. Він не виключив, що це міг бути нещасний випадок.
Поліція Києва має оперативну інформацію про одного підозрюваному і розшукує його. Але може бути й випадковість. Тіло було знайдено на залізниці в навушниках під час пробіжки,
– написав Шевченко.
На Луганщині знову горить ліс
В Луганській області 30 вересня тривало гасіння лісових пожеж, які почалися ще кілька днів тому. Через загрозу поширення пожежі евакуювали місцевих жителів.
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Жертв і постраждалих від пожеж наразі немає.
Головне про пожежі на Луганщині
- Гасіння вогню триває біля сіл Трьохізбенка, Кряківка, Муратове, Капітанове. Новий осередок виник між селами Половинкине і Байдівка Старобільського району. Там загорілась суха трава та лісова підстилка.
- Основні зусилля рятувальників зосереджені в Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах. Там через сильний поривчастий вітер збільшилася площа вогню.
- Через загрозу поширення вогню евакуювали мешканців сіл Артема та Нижньотепле. Поблизу цих населених пунктів вогонь охопив очерет та суху траву.
- У гасінні вогню задіяні 192 пожежники та 44 одиниці техніки.
Дивіться відео, як борються із займаннями на Луганщині: