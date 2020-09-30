Президент Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ. Верховна Рада змінила календарний план на жовтень через спалах COVID-19. У Києві напали на працівницю посольства США, вона померла. На Луганщині – знову лісові пожежі. Такими були головні новини 30 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Звільнення Фокіна

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи. Раніше перший заступник голови української делегації в ТКГ зробив низку скандальних заяв, через це й покинув свою посаду.

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Наказ про звільнення Фокіна глава держави підписав 30 вересня.

Для Президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо,

– мовиться в поясненні на сайті Офісу Президента.

В ОПУ додали, що "представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це – безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу".

Головне про скандальні висловлювання Вітольда Фокіна

29 вересня Фокін заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

Це вже не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.

Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росії про вибори на окупованих територіях.

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Верховна Рада – на карантині через COVID-19

В українському парламенті – спалах коронавірусу. За кілька останніх днів інфікувались близько 10 нардепів. Підтверджено COVID-19 у лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, очільниці партії "Голос" Кіри Рудик, нардепа від "Слуги народу" Жана Беленюка та обраниці від "ЄС" Яни Зінкевич та інших.

Через спалах недуги парламент вніс зміни до календарного плану роботи на жовтень. Цього місяця Рада проведе лише пленарне засідання 20 жовтня, коли мають розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні.

Інші пленарні засідання – протягом 5 – 9 й 12 – 16 вересня – замінили на роботу в комітетах, яку проводитимуть в режимі онлайн. Також депутати працюватимуть у комісіях, фракціях і групах.

Календарний план 4 сесії Верховної Ради / Фото з сайту парламенту

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Загибель працівниці американського посольства

У Києві 30 вересня побили працівницю посольства США. Непритомну жінку знайшли із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вулиці Толбухіна.



Потерпілу забрали до лікарні, де згодом вона померла.