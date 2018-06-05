Головні новини 5 червня: самогубство режисера Кантера, заяви Путіна та пожежа у Чорнобилі

Український режисер Леонід Кантер застрелився на Чернігівщині. Володимир Путін заявив, що Росія не поверне Україні Крим і запропонував надати Донбасу статус території з широкими повноваженнями. У Чорнобилі пожежа охопила найбільш "радіаційну" зону. В Одесі напали на активіста Віталія Устименка. Святослав Вакарчук прокоментував президентські амбіції. Такими були головні новини вівторка, 5 червня.

Самогубство режисера Кантера

Відомий український режисер, продюсер та письменник Леонід Кантер застрелився надвечір 4 червня на хуторі Обирок, який він десятиліття тому перетворив на творче поселення, що у Бахмацькому районі на Чернігівщині. Біля тіла 36-річного режисера поліція знайшла записку.

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"Слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним поранення в щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю", – йдеться у повідомленні поліції.

На Чернігівщині застрелився режисер Леонід Кантер

Як розповів друг загиблого Мирослав Гай, Кантер був видатною особистістю, але зі складним характером.

Це не просто людська втрата – це національна трагедія. Чесно, це все дуже дивно, адже за два дні Леонід мав їхати до Франції, навіть написав про це у себе в Facebook, його фільми показували у всьому світі, а також нещодавно вийшла книжка,

– розповів Гай.

Чоловік пригадав, що режисер любив вибудовувати своє життя як гігантську виставу, як якийсь фільм, тобто він своє життя зробив мистецьким продуктом. Окрім того, Леонід завжди казав, що "смерть – це тільки початок".

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Водночас, колеги режисера не приховують свого шоку та емоцій. Дехто з його знайомих зауважує, що у Кантера були серйозні проблеми в сім’ї, або ж його могли "прибрати" через діяльність.

"Сподіваюсь, що ця загибель буде детально розслідувана, оскільки Кантер вніс дуже вагомий внесок у боротьбу з російською пропагандою і у нього було багато ворогів. Крім того, він боровся з місцевою мафією, яка вирубувала ліси. Тому могли бути різні складні версії убивства", – сказав лідер націоналістичної організації "С14" Євген Карась.

Режисер Леонід Кантер скоїв самогубство на Чернігівщині

Прощання з митцем заплановано під час кінофестивалю "Сарай", який відбудеться з 29 червня по 1 липня саме хуторі Обирок.

Водночас у Батуринській міській раді уточнили, що тіло Кантера кремують у столиці, а потім, як він заповідав, поховають на Обирку. У режисера залишились дружина та троє маленьких дітей.

Нові заяви Путіна

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не має і не може бути умов, за яких би Росія повернула Україні окупований нею у 2014 році Крим. Також глава Кремля пояснив, ким були так звані "зелені чоловічки" у Криму.

"Наша армія перебувала в Криму на законних підставах, за договором там перебувала наша військова база", – сказав президент Росії у відповідь.

Путін додав, що Росія у Криму після 2014-го перш за все збільшила кількість Збройних сил і військових об’єктів.

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Російський президент не оминув увагою і ситуацію на Сході України. Зокрема, Путін дивується, чому Україна досі не надала Донбасу статусу території із широкими повноваженнями, як це свого часу зробив Кремль із Чечнею.

У ході дискусії, після всіляких кривавих подій все-таки чеченський народ підписав договір із Російською Федерацією. РФ пішла на дуже складне для себе рішення про надання Чечні такого статусу, який визначає високий рівень її самостійності в рамках Російської Федерації. До речі, це саме могла б зробити Україна щодо Донбасу. Чому вони досі цього не зробили?,

– заявив він.

Очільник Кремля додав, що у такому разі в України не виникали б проблеми із мовами національних меншин.

Окрім того, Володимир Путін відвідав з робочим візитом Відень де зустрівся з президентом Австрії Александром ван дер Белленом.

Владимир Путин прибыл в Вену: В Хофбурге начинаются переговоры с президентом Австрии pic.twitter.com/ab4eJv4kjJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 июня 2018 г.

Окрім того, під час переговорів з канцлером Австрії Себастьяном Курцом Путін сказав, що Мінські домовленості є основою врегулювання збройного конфлікту на Сході України.

"Говорили про ситуацію в Україні. Я поінформував пана федерального канцлера про те, як Росія бачить подальші можливості щодо врегулювання ситуації на Донбасі", – зазначив він.

Масштабна пожежа у Чорнобилі

У Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла серйозна пожежа, яка охопила території на площі близько 10 гектарів. Ліквідувати загоряння намагаються понад 100 рятувальників та десятки одиниць техніки.

5 червня о 10:10 на Київщині, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га,

– повідомляють у ДСНС.

Загалом, до гасіння пожежі в Чорнобилі залучено 29 одиниць техніки, у тому числі літак й вертоліт ДСНС, та 126 рятувальників.

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За словами користувачів соцмереж, горить "Рудий ліс", який вважається однією з найзабрудненіших ділянок Чорнобильської зони, адже під час вибуху на АЕС він прийняв на себе велику дозу радіації.



Масштабна пожежа у Чорнобилі

Водночас, синоптик Наталка Діденко зауважила, що мешканцям Києва варто бути обережними, адже вітер з боку Чорнобильської зони, де триває пожежа, спрямований у сторону Києва.

"Інформації про підвищений радіаційний фон нема. А ось що нам повинно бути цікаво – напрямок вітру. І вітер в Києві зараз – північний, північно-західний, 6-7 метрів за секунду", – зауважила Діденко.

Побиття активіста в Одесі

В Одесі двоє невідомих напали з ножем на активіста Віталія Устименка, який є членом Ради громадського контролю НАБУ та лідером місцевого "Автомайдану. За попередніми даними, чоловік отримав поранення ножем у стегно. У нього також розбита голова.

"Віталік поранений ножем. На щастя, повз нирки промахнулися. Напад стався, коли Віталік виходив зі студії "Суспільного". Напади на активістів стають майже щотижневою практикою. По всій Україні", – зазначив колега Устименка з Ради громадського контролю НАБУ Артем Романюков.



В Одесі напали на активіста Віталія Устименка

Вакарчук прокоментував президентські амбіції

"Мене весь час запитують щодо присутності у політичних рейтингах, президентських амбіцій, бажання або небажання балотуватися на виборах. А історія в тому, що, що б я вам не відповів, ви все одно не повірите", – сказав лідер "Океану Ельзи".

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Проте, співак наголосив, що "участь у політиці, у виборах – це тільки один з варіантів змінити суспільство". За його словами, головна проблема не в конкретних політиках, а в самому суспільстві.

Також, лідер "Океану Ельзи" додав, що на сьогодні багато політиків "паразитують" на найважливіших цінностях.

"Повинні з'явитися лідери, особистий приклад яких стане сигналом початку змін. Але і суспільство має бути готовим змінюватися. І створювати запит на таких лідерів. І тільки одночасність цих процесів може дати результат", – наголосив Вакарчук.