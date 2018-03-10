Головні новини 9 березня: скандальне затримання Рубана та побиття нардепа Левченка

В Україні затримали та 9 березня взяли під арешт керівника ГО "Офіцерський корпус"Володимира Рубана. В Києві побили народного депутата від Свободи Юрія Левченка. У Південній Кореї стартували зимові Паралімпійські ігри-2018. В Україні відзначили 204-річчя від дня народження поета Тараса Шевченка. Такими були головні новини 9 березня в Україні та світі.

Затримання Рубана

Ще вранці 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі, за кермом якого був Рубан, знайшли купу зброї – автомати, пістолети, міни, гранати.

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Як переконує слідство, Рубан планував влаштувати теракти в центрі Києва, атакувавши Верховну Раду під час того, коли там перебуватиме Президент України Петро Порошенко. Як переконує сам Рубан, він просто сів за кермо автомобіля, про що його попросив офіцер із позивним "Кедр", а от звідки в цьому автомобілі з'явилось стільки зброї – Рубан не знає.

Після затримання Рубана помістили в СІЗО Маріуполя, а згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.



Арештований Володимир Рубан

За даними військової прокуратури, Рубан придбав зброю, з якою його було затримано, через знайомство з лідером донецьких бойовиків Олександром Захарченком. Останній, до речі, розповів, що контактував з Рубаном давно і ці контакти стосувалися питання обміну полоненими. До слова, затримання Рубана розкритикував колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Безлер. Він заявив, що Рубан "був єдиним, з ким можна було мати справу щодо обміну полоненими". Про прихильне ставлення бойовиків до Рубана сповістила і нардеп України Ірина Геращенко.

Додамо, що на суді щодо обрання запобіжного заходу Рубану побувала нардеп Надія Савченко, яка звернулася до затриманого зі словами: "Висловлюю свою повагу вам, товаришу офіцере". До слова, у справі Рубана як співучасник фігурує помічник Савченко, який написав заяву на звільнення, Олег Мезенцев.

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Зазначимо, ім'я Володимира Рубана неодноразово пов'язували з учасником Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську та кумом президента Росії Володимира Путіна – Віктором Медведчуком. За інформацією ЗМІ, Рубан був учасником організації Медведчука "Український вибір", але пізніше вийшов із неї та зареєстрував громадську організацію "Офіцерський корпус". Сам Рубан відхрещується від зв’язків з Медведчуком.

Побиття Левченка

У п’ятницю під час акції проти незаконної забудови у Києві на Татарці (назва історичної місцевості) невідомі напали на позафракційного народного депутата Юрія Левченка, який водночас є членом політради об'єднання "Свобода". Про це повідомив депутат Київради Святослав Кутняк.

"Ми разом з громадою з 3:30 ранку протистояли кличківським тітушкам з благоустрою, щоб захистити майно місцевих мешканців та не допустити незаконну забудову, найманці Кличка жорстко (до втрати свідомості) побили народного депутата Юрія Левченка. Ще й впритул кілька разів в очі балоном наприскали, що в нього тепер є підозра на опік. Щойно відвіз його до лікарні", – повідомив Кутняк.

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У свою чергу в поліції озвучили свою версію інциденту. Так, за даними правоохоронців, у Києві працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили демонтаж гаражів. На місце прибули Левченко і Кутняк, "які намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю". В результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці.

Згодом у поліції додали, що затримали 7 учасників інциденту з побиттям Левченка та доставили їх до управління поліції. Також в МВС зазначили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Старт Паралімпіади-2018

У корейському Пхьончхані розпочалися зимові Паралімпійські ігри-2018. На змаганнях людей, які, незважаючи на інвалідність, активно займаються спортом високих досягнень, братимуть участь і українці, які традиційно входять до числа топ-збірних. До слова, ще 8 березня в олімпійському містечку урочисто підняли український прапор.

Цього року наші співвітчизники виступатимуть у трьох видах спорту – біатлоні, гірськолижному спорті та лижних перегонах. Ми підготували календар змагань, щоб Ви могли повболівати за українських спортсменів.

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Розклад змагань Паралімпіади-2018

Загалом на Олімпіаді мають розіграти 80 комплектів нагород. Завершаться змагання 18 березня. Зауважимо, що право здобути медалі спортсмени матимуть у шести дисциплінах: біатлоні, керлінгу на візках, лижних і гірськолижних видах спорту, пара-сноуборді, следж-хокеї.

День народження Шевченка

9 березня в Україні відзначили 204-річчя від дня народження знаменитого поета Тараса Шевченка. Із цієї нагоди можна було безкоштовно скористатися київським метрополітеном зі станцій "Майдан Незалежності" та "Тарас Шевченко". Платою за проїзд було декламування вірша Кобзаря.

Зазначимо, що квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку в Києві традиційно планував покласти Президент України Петро Порошенко. Проте зробити це йому завадили активісти. Так, прихильники політика Міхеїла Саакашвілі прорвали кордон охорони, виставленої з металошукачами навколо парку Шевченка, тож президент не зміг здійснити своїх планів.

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Проте пам'ять Шевченка 9 березня вшанували в анексованому Криму – до пам’ятників принесли букети квітів у Севастополі, Ялті, Керчі та Сімферополі. Зазначимо, що в Ялті до пам’ятника у сквері імені Тараса Шевченка активісти поклали букети квітів із синьо-жовтими стрічками.

У Сімферополі пам'ять Кобзаря вшанували активісти Українського культурного центру, які постійно зазнають тиску зі сторони окупантів. Зазначимо, біля пам'ятника Шевченку так звана місцева "влада" встановила вебкамеру для фіксації облич.

Севастополь, Керч, Сімферороль, 09.03.18

Квіти до пам'ятника Шевченку на честь дня народження поета pic.twitter.com/9m7FRonW6V — Сектор Крыма (@SectorCrimea) 9 марта 2018 г.

Тим часом у Львові більше 40 хорових колективів міста та області об'єднались і разом виконали "Заповіт" та "Думи мої". Також у Львові пройшов конкурс двійників Шевченк, яких було 17. Читали вірші Шевченка не тільки його двійники. Підійти до мікрофона і продекламувати улюблені рядки з Тарасового "Кобзаря" могли всі охочі.