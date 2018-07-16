Головні новини 16 липня: зустріч Трампа і Путіна та заяви екс-охоронця Януковича

У Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і лідером Росії Володимиром Путіним. У Києві допитали екс-начальника штабу охорони Віктора Януковича Костянтина Кобзара. Віктора Олефіра, який скоїв смертельну ДТП на Закарпатті, арештували. Такими були головні новини понеділка, 16 липня.

Історична зустріч Трампа і Путіна

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова світових лідерів тривала понад дві години, замість запланованих 90 хвилин, а після цього вони вийшли на спільну прес-конференцію.

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Так, Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. На прес-конференції першим говорити почав Путін.

Переговори з президентом США Дональдм Трампом відбулись у відвертій і діловій атмосфері, вважаю їх доволі успішними і корисними. Ми розглянули поточну ситуацію і перспективи російсько-американських відносин, ключові питанні міжнародного порядку денного,

– заявив президент Росії.

Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин". За його словами, переговори у Гельсінкі показали "спільне бажання виправити негативну ситуацію у двосторонніх відносинах". Також Путін розповів, що передав американським колегам записку з рядом конкретних пропозицій.

"Ми вважаємо за необхідне співпрацювати у галузі військово-політичній, а саме продовження домовленостей про стратегічно-наступальні озброєння, небезпечна ситуація навколо розвитку елементів американської ПВО, виконання договору про ліквідацію ракет середньої та близької дальності, та розміщення озброєння в космосі", – заявив президент РФ.

Окрім того, Путін додав, що обговорив з Трампом питання Сирії та біженців і похвалив його за встановлення миру на Корейському півострові.

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Не оминули увагою президенти і українське питання. Так, глава Кремля зауважив, що дискутував з американським колегою про "українську кризу", зокрема ситуацію на Донбасі.

"Звернули увагу на важливість і добросовісну реалізацію Мінських домовленостей. Сполучені Штати могли би рішуче наполягати на цьому і налаштовувати українську владу на цю роботу", – заявив він.

Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною - півострів був незаконно анексований Москвою.

Позиція президента Трампа по Криму відома, він її притримується, говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша точка зору, ми вважаємо, що ми провели референдум у строгій відповідності з міжнародним правом та уставом ООН. Для нас це питання закрите,

– заявив Путін.

Також очільник Кремля запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Спільна прес-конференція Трампа і Путіна

Водночас, відповідаючи на питання про втручання Росії у вибори в США у 2016-му, Путін визнав, що хотів, щоб на цих президентських перегонах переміг Дональд Трамп, хоча, як завжди, запевнив, що жодного російського втручання в американські вибори не було. На питання, чому Трамп має вірити словам Путіна, якщо американські слідчі висунули звинувачення, президент США знову повторив, що ніякого втручання не було.

"Я не знав взагалі президента. Не було з ким організовувати втручання. Слідчі також визнають, що це не ті люди, які були пов'язані з кампанією, і проти яких висунули звинувачення", – зазначив президент США.

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Також Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним є "кроком до кращого майбутнього", і додав, що готовий продовжити з ним відкритий діалог і "часто зустрічатися в майбутньому". Він подякував своєму російському колезі за спільне обговорення низки питань і "відкритий діалог між країнами"

Сьогоднішня зустріч – це лише початок тривалого процесу. Але ми перший крок зробили до кращого майбутнього, до майбутнього, в якому буде міцний діалог і багато роздумів. Наші очікування базуються на реальній меті, але ми бажаємо дружби, співробітництва й миру,

– наголосив президент США.

Також американський лідер назвав відкритим і продуктивним діалог із Путіним і висловив сподівання, що він приведе до миру і стабільності у світі. Він додав, що "навіть у період" холодної війни" США і Росія могли підтримувати міцний діалог, але відносини ніколи не були гіршими, ніж зараз".

Заяви екс-охоронця Януковича

Під час слухання справи в Оболонському райсуді Києва про держзраду екс-президента України Віктора Януковича був допитаний екс-начальник штабу його охорони Костянтин Кобзар. Він зазначив, що цілком імовірно, що у штабі Майдану розроблялися плани про фізичну розправу над "легітимним". Окрім того, у лютому 2014 року з боку активістів Майдану були спроби блокування виїзду з резиденції політика.

У нас надходила оперативна інформація про те, що у штабі Майдану розробляються плани про фізичну розправу над президентом. Ми були зобов'язаними реагувати на це. Тому застосовувався додатковий комплекс дій,

– розповів Кобзар.

Окрім того, він переконує, що 19 лютого йому подзвонив екс-начальник штабу охорони Януковича Володимир Павленко і повідомив, що на Майдані розпочалася стрілянина та є жертви з обох сторін. Тоді ж велика кількість активістів вирушили до адміністрації президента.

"Велика частина прихильників опозиції прибули до іншого входу та це сприяло нам безпечно заїхати на територію президента. Я хочу звернути увагу суду на те, що в той день, коли він повинен був зустрітися з лідерами опозиції, починається стрілянина на Майдані. Починається блокування в'їзду президентського кортежу. Це була спроба як максимум вбити президента. Я отримав інформацію про те, що рух між Новими Петрівцями та Вишгородом було заблоковано. Далі надійшло повідомлення про постріли. Понад 20 людей там були. Янукович мені сказав не піддаватися на провокації", – зауважив Кобзар.

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Він розповів, що далі на на кортеж напали озброєні бойовики з вогнепальною зброєю. Відтак, за кілометр-півтора до блокпосту керівник штабу охорони Януковича дав команду змінити маршрут, і таким чином кортеж минув блокпост.

Януковича "планували" вбити під час Майдану

Також, Кобзар розповів, що Янукович звертався у березні 2014 року до лідера Росії Володимира Путіна, аби провести "невідкладні консультації" у зв'язку із ситуацією, що склалася на той момент у державі.

"З того, що я зрозумів, Янукович звертався до президента Росії Путіна щодо невідкладного проведення консультацій щодо можливості погодження миротворчої або поліцейської місії, а також просив, наскільки мені відомо, щодо інформування світової спільноти про ситуацію в Україні", – сказав він.

Екс-охоронець переконаний, що головною ціллю втечі Януковича з України до Росії було не допустити розколу держави і кровопролиття.

Суд над винуватцем смертельної ДТП на Закарпатті

Увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок. Від отриманих травм жінки померли.

Ужгородський міськрайонний суд арештував Олефіра, який п’яним влаштував смертельну аварію, на 60 днів без визначення застави. Так, чиновник буде перебувати під вартою строком до 11 вересня.

Обрати відносно підозрюваного Віктора Івановича Олефіра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк обчислювати з 14 липня 2018 року з 2 години 10 хвилин по 11 вересня 2018 року,

– виголосила суддя Ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко.

Під час судового засідання винуватець страшної аварії просив суддю не бути строгою, бо, мовляв, вину свою визнав.

"Я усвідомлюю негативні наслідки свого вчинку і прошу вибачення у потерпілих і їх родичів", – сказав Олефір.

В Ужгороді обрали запобіжний захід для Віктора Олефіра

Також, журналіст Віталій Глагола опублікував у мережі відео, на якому зафіксовано це смертельне ДТП за участю Олефіра.

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Він розповів, що у правому куті на початку відео видно, як Jeep чиновника спочатку врізається в бордюр праворуч, а потім його відкидає в протилежну сторону, де він збиває двох жінок, які саме прогулюються тротуаром.

Справа Пашинського

Завідувач секретаріату комітету з питань нацбезпеки і оборони Тетяна Блистів подала до Генпрокуратури заяву на голову парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, заступника голови фракції "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Як стверджує сама Блистів, політик погрожував їй та її родині вбивством.

У ГПУ підтвердили, що відповідні дані внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, тож на Пашинського відкрили кримінальне провадження.





Фото заяви на Пашинського

Масове отруєння у Львові

У центрі Львова в кафе швидкого харчування "Томаш Кебаб" отруїлося 25 осіб.

Наразі 23 постраждалих перебувають у лікарні. Ще двоє, серед яких дитина 17 років, отримують лікування амбулаторно. У всіх відвідувачів кафе діагностували харчову токсикоінфекцію і гостру кишкову інфекцію.