Головні новини 17 липня: перемир’я на Донбасі та "листування" Зеленського і Парубія

У Мінську домовилися про перемир'я на окупованих територіях. Зеленський хоче, щоб депутати ще раз зібралася в Раді. Глава держави пояснив, чому телефонував Путіну. В Україні можуть створити Раду з питань свободи слова. Роковини трагедії: 5 років тому проросійські бойовики збили пасажирський літак над Донбасом. Телеміст із Грузією. Такими були головні новини середи, 17 липня, в Україні та світі.

Перемир'я на Донбасі

Після засідання у Мінську Тристороння контактна група за участі представників ОРДО досягла низку домовленостей. Головна – перемир’я на окупованих територіях, яке має розпочатися опівночі 21 липня. Тобто у день, коли в Україні будуть проводити позачергові парламентські вибори.

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Перемир’я на Донбасі має розпочатися опівночі 21 липня за київським часом,

– повідомила речниця Кучми Дарія Оліфер.

Окрім того, членкиня гуманітарної підгрупи Валерія Лутківська підтвердила, що досягнуті також домовленості про обмін полоненими у форматі 101 на 50. Однак для його здійснення потрібен час, аби завершити необхідні юридичні процедури.

Зазначимо, що засідання ТКГ у Мінську тривало рекордно довго – близько шести годин.

Про що ще домовилися його учасники – читайте тут.

Чи засідатиме Рада 8 скликання востаннє?

Протягом двох днів представники Офісу Президента закликають нардепів зібратися на позачергове засідання Ради. А 17 липня в мережі опублікували лист, яким президент Зеленський звернувся до спікера Андрія Парубія з проханням зібрати депутатів під куполом.

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Для чого? Бо глава держави вимагає від парламентарів ухвалити 3 законопроекти:

"Про розвантаження суддів Антикорупційного суду, що дозволить суду запрацювати"; "Про незаконне збагачення", "Про відстрочення штрафних санкцій для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі на єврономерах".



Це лист Зеленського, адресований Андрію Парубію/ фото "the Бабель"

Чому Зеленський так поспішає із законопроектами, що не може дочекатися засідання нового парламенту вже після виборів – читайте тут.

Тим часом Парубій не забарився з відповіддю. Він теж відповів главі держави листом, у якому пояснив: він не може, згідно з законом, скликати позачергове засідання Ради. Натомість може зібрати депутатів в рамках позачергової сесії парламенту.

"Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України 8 скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента позачергову сесію Верховної Ради", – пояснив Парубій.





Лист Парубія, адресований Зеленському/ фото з соцмереж спікера

Чому Зеленський телефонував Путіну?

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Глава держави визнав, що самостійно наважився та ініціював телефонну розмову з очільником Кремля. Проти її проведення начебто виступав Захід. Усі партнери застерігали Зеленського, що в разі його прямого діалогу з Путіним можуть скасувати санкції, накладені проти Росії.

Втім, оскільки розмова стосувалася звільнення українських громадян, Зеленський наважився не послухати Захід.

Я був впевнений, що санкції вводять не через мої розмови з президентом РФ, а через те, що у нас забрали Крим і що підтримують тимчасово окуповані території. Всі партнери України були проти навіть того, щоб я подзвонив Путіну. Я вирішив йому зателефонувати, бо це питання, насамперед України, наших громадян,

– наголосив глава держави.

Він додав, що припинення війни – завдання непросте, і Україна має дякувати західним партнерам за підтримку, але мати свою думку.

Всі лякали мене цією розмовою (з Путіним – 24 канал), але чого боятися, коли правда на твоєму боці?

– додав Володимир Зеленський.

Важливо! Перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 11 липня. До цього політики ніяк не контактували. Під час розмови вони обговорили майбутню зустріч у "нормандському форматі", ймовірний обмін полоненими, а ключовим питанням для української сторони стало звільнення моряків.

Рада з питань свободи слова: що це таке і навіщо воно Україні?

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Офіс президента України ініціює створення Ради з питань свободи слова при главі держави. До складу цієї структури можуть увійти по одному представнику від центральних українських засобів масової інформації.

Для чого це? Новий орган повинен допомагати фіксувати та усувати загрози для свободи слова. Окрім того, одним з пріоритетів роботи нового органу начебто має стати захист права журналістів на професію. Для цього в Раді будуть представники силових відомств та медіаексперти.

Також є ідея створити при керівниках обласних держадміністрацій аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних ЗМІ.

Ми запитали у медіаменеджера й журналіста Зураба Аласанію, що він думає про таку ініціативу. Ось, що він сказав:

Маю сумніви, що держава має такі повноваження. Втім якщо це справді так, то є підґрунтя цього побоюватись. Втручання держави у свободу слова – це трохи дивна річ,

– наголосив він.

Роковини трагедії

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Рівно п'ять років тому у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing-777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В жахливій катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "БУК", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.

За п'ять років розслідування катастрофи українські правоохоронці зібрали купу документів, які, зокрема, засвідчують такі факти:

Точний час та маршрут, за яким зенітну установку "БУК" перемістили з Росії до України. Час запуску ракети по пасажирському літаку з цієї установки. Час та маршрут, за яким "БУК" повернулася до Росії. 150 осіб, що були причетні до транспортування установки, її охорони та експлуатації.

19 червня відбувся спільний брифінг міжнародної слідчої комісії, на якому повідомили про притягнення до кримінальної відповідальності трьох громадян РФ (Гіркіна, Дубинського, Пулатова) та одного громадянина України (Харченка).



Підозрювані наразі перебувають у міжнародному розшуку. Суд над ними почнеться 9 березня 2020 року.

Більше про жахливу трагедію, що трапилась у небі над Донбасом дивіться у відео:

Телеміст із Грузією

До теми: Які зараз відносини у Росії та Грузії: відповідь експертів

Між українським 24 каналом та грузинським Руставі-2 відбувся телеміст. Експерти обговорили вступ в НАТО та ЄС, повернення окупованих територій, інформаційну політику та реакцію Заходу на конфлікти.

Ось про що поговорили українці та грузини в телеефірі:

Як Захід ставиться до конфліктів Росії з Україною та Грузією – читайте тут.



Чому грузинська влада "діє за системою Путіна" – тут.



Чи допоможе економічний ріст країн повернути окуповані території – дивіться тут.



Чи допоможе НАТО повернути Україні Донбас – тут.



Як вплинути на думки росіян – тут.