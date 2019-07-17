Катастрофа малайзіського Boeing MH17: СБУ затримала водія тягача, що перевозив "Бук"

Водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого окупанти збилb малайзійський Boeing 777 рейсу MH17, СБУ вже затримала та зараз він відбуває покарання в одній із в'язниць України.

Під час брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, зокрема, продемонстрував, зняте на телефон відео, на якому можна побачити пересування Донецьком вищезазначеного комплексу "Бук".

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Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з Росією. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні,

– констатував він.

Зауважимо, що Маяков так і не назвав імені затриманого водія автотягача. Щоправда, зауважив, що причетних до транспортування "Бука" та відповідно знищення малайзійського Boeing суд розглядатиме як терористів. Наразі таких підозрюваних нараховується 150 осіб.

Відео брифінгу Маякова з нагоди роковин таргедії MH17: про водія тягача – з 24:00

Це вже вперше СБУ затримує причетних до збиття малайзійського Boeing. До прикладу, 27 червня спецслужба у результаті операції на території окупованої частини Донеччини затримала екс-начальника "протиповітряної оборони" слов'янської бригади бойовиків Володимира Цемаха. Поки триватимуть слідчі дії, він перебуватиме за гратами щонайменше 2 місяці. Якщо вину бойовика доведуть, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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Крім того, як СБУ, так і Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів у збитті літака у небі на Донбасом підозрюють:

– Ігоря Гіркіна ("Стрєлков");

– Леоніда Харченка ("Кріт");

– Сергія Дубинського ("Хмурий");

– Олега Пулатова ("Гюрза").

Водночас розслідувачі з Bellingcat вважають дотичними до цієї справи ще 8 бойовиків і російських найманців:

– Едуард Гілазєв ("Рязань");

– Олег Шарп ("Змій");

– Ігор Безлер ("Бєс");

– Сергій Поваляєв ("Боцман");

– Валерій Стельмах ("Найманець", "Батя");

– Ігор Українець ("Мінер");

– Олександр Ходаковський ("Скіф");

– Олександр Семенов ("Санич").

Що відомо про катастрофу Boeing-777 рейсу MH17 у небі на Донбасом? Цей літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і він виконував рейс з нідерландського Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року. Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.



Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів вустановила, що авіасудно збили за допомогою ракети BUK TELAR з комплексу "Бук". Сам цей комплекс алежить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Росії, що базується у Курську. За даними волонтерської групи розслідувачів Bellingcat, причетним до перевезення "Буку" з території Росії є офіцер ГРУ РФ Олег Іванніков: має він позивний "Оріон".



Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.



Катастрофа МH17 у небі над Донбасом / Інфографіка 24 каналу