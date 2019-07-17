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      Катастрофа малайзіського Boeing MH17: СБУ затримала водія тягача, що перевозив "Бук"

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      Катастрофа MH17: СБУ затримала водія автотягача, який перевозив російський "Бук"
      Катастрофа MH17: СБУ затримала водія автотягача, який перевозив російський "Бук" / Getty Images

      Водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого окупанти збилb малайзійський Boeing 777 рейсу MH17, СБУ вже затримала та зараз він відбуває покарання в одній із в'язниць України.

      Під час брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, зокрема, продемонстрував, зняте на телефон відео, на якому можна побачити пересування Донецьком вищезазначеного комплексу "Бук".

      Важливо! Збитий Boeing-777 над Донбасом: чого досягли за 5 років розслідувань

      Завдяки цьому відео з телефону ми встановили, кому належить цей трейлер. Ми встановили особу з числа бойовиків, яка забрала його на автопідприємстві в Донецьку. Через 3 роки нам вдалося цю особу затримати, коли він перетинав кордон на підконтрольній нам території з Росією. Ми його затримали, зараз він відбуває покарання тут, в Україні,
      – констатував він.

      Зауважимо, що Маяков так і не назвав імені затриманого водія автотягача. Щоправда, зауважив, що причетних до транспортування "Бука" та відповідно знищення малайзійського Boeing суд розглядатиме як терористів. Наразі таких підозрюваних нараховується 150 осіб.

      Відео брифінгу Маякова з нагоди роковин таргедії MH17: про водія тягача – з 24:00 

      Це вже вперше СБУ затримує причетних до збиття малайзійського Boeing. До прикладу, 27 червня спецслужба у результаті операції на території окупованої частини Донеччини затримала екс-начальника "протиповітряної оборони" слов'янської бригади бойовиків Володимира Цемаха. Поки триватимуть слідчі дії, він перебуватиме за гратами щонайменше 2 місяці. Якщо вину бойовика доведуть, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

      Цікаво! Затриманий СБУ Цемах зізнався, що сховав "Бук", з якого було збито MH17, – ЗМІ

      Крім того, як СБУ, так і Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів у збитті літака у небі на Донбасом підозрюють:

      – Ігоря Гіркіна ("Стрєлков");

      – Леоніда Харченка ("Кріт");

      – Сергія Дубинського ("Хмурий");

      – Олега Пулатова ("Гюрза").

      Водночас розслідувачі з Bellingcat вважають дотичними до цієї справи ще 8 бойовиків і російських найманців:

      – Едуард Гілазєв ("Рязань");

      – Олег Шарп ("Змій");

      – Ігор Безлер ("Бєс");

      – Сергій Поваляєв ("Боцман");

      – Валерій Стельмах ("Найманець", "Батя");

      – Ігор Українець ("Мінер");

      – Олександр Ходаковський ("Скіф");

      – Олександр Семенов ("Санич").

      Що відомо про катастрофу Boeing-777 рейсу MH17 у небі на Донбасом? Цей літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines  і він виконував рейс з нідерландського Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року. Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів вустановила, що авіасудно збили за допомогою ракети BUK TELAR з комплексу "Бук". Сам цей комплекс алежить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Росії, що базується у Курську. За даними волонтерської групи розслідувачів Bellingcat, причетним до перевезення "Буку" з території Росії є офіцер ГРУ РФ Олег Іванніков: має він позивний "Оріон".

      Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.

      Катастрофа, Boeing-777, MH-17, Нідерланди, Росія, Донбас
      Катастрофа МH17 у небі над Донбасом / Інфографіка 24 каналу

      як розгорталися останні події навколо збиття малайзійського boeing:
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      Теги: Новини України Україна – Росія СБУ авіація Новини Росії MH17 Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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