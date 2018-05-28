Головні новини 28 травня: Сенцов погодився на терапію та історія спайдермена з Парижа

Український режисер, незаконно засуджений у Росії, який вже голодує 2 тижні, погодився на підтримувальну терапію. Вчинок 18-річного біженця Мамуда Гассама у Парижі, який голіруч видерся на 4-й поверх будинку, щоб врятувати дитину, вразив не тільки Францію. А українські тенісистки беруть участь у Rolland Garros. Такими були головні новини понеділка, 28 травня.

Сенцов погодився на підтримувальну терапію

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у Росії, після 15 днів голодування погодився на підтримувальну терапію з боку медиків.

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14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх незаконно утримуваних у Росії українців.

28 травня управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі поширило повідомлення про те, що Олег Сенцов погодився на підтримувальну терапію.

Наразі засуджений Сенцов, який відмовився від прийому їжі, перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. Зараз Сенцов почав отримувати підтримувальну терапію, на що дав свою згоду,

– йдеться у повідомленні.

Тим часом російський політв'язень, фігурант так званої справи "26 березня" Станіслав Зимовець, якого у Росії засудили до 2,5 років колонії, оголосив безстрокове голодування на підтримку Олега Сенцова.



Олег Сенцов голодує вже понад 2 тижні

"Спайдермен" із Парижа

У Парижі 22-річний Мамуд Гассама без жодної страховки кинувся рятувати дитину.

Мережу облетіло відео, як він без роздумів кинувся рятувати хлопчика, що буквально повис на балконі четвертого поверху багатоповерхівки у 18-му окрузі Парижа.

Дивіться відео, як Мамуд Гассама рятує дитину:

Після героїчного вчинку на прийом у Єлисейський палац вихідця із Малі запросив президент Франції Еммануель Макрон і навіть пообіцяв надати йому французьке громадянство.

Окрім того, за словами Макрона, бригада пожежників у Парижі готова взяти хлопця на роботу. Також він нагородив чоловіка медаллю за мужність.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 травня 2018 р.

Українки на Rolland Garros

28 травня у першому колі змагань на Відкритому чемпіонаті Франції змагались одразу дві українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Друга ракетка України Леся Цуренко не без проблем, але розібралась із представницею Швейцарії Штефані Фьогеле. 4:6, 6:2, 6:2.

У другому колі змагань українка зустрінеться з американкою Коко Вандевей.

Натомість інша українська тенісистка Катерина Бондаренко у двох сетах не змогла здолати свою суперницю – представницю Хорватії Донну Векіч.

2:6, 4:6 на користь хорватки.

Абрамович отримав громадянство Ізраїлю

Опальний російський олігарх і власник англійського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович отримав паспорт громадянина Ізраїлю.

До Тель-Авіва він нібито прибув вдень 28 травня на приватному літаку і отримав документи, які видають репатріантам.

За даними ізраїльських ЗМІ, тепер Абрамович стане найбагатшою людиною в Ізраїлі та житиме у фешенебельному районі Тель-Авіва – Неве-Цедек, де він за 100 мільйонів шекелів придбав особняк.