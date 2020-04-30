Головні новини 30 квітня: у Черкасах і Дніпрі послабили карантин, жорстоке вбивство у Харкові

У Черкасах та Дніпрі послабили карантинні обмеження. Рада продовжила податкові пільги на час карантину. У Харкові затримали голу жінку з відрізаною головою 13-річної доньки. На рахунки нардепа Киви наклали арешт. А українські військові знищили автомобіль лідера бойовиків. Такими були головні головні новини 30 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Послаблення карантину у Черкасах та Дніпрі

Влада Черкас прийняла рішення послабити у місті карантин для частини підприємців.

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За словами представників бізнесу, вони опинилися "не на межі, а за межею виживання". З тим, що через карантинні обмеження чи не найбільше страждає дрібний бізнес, погодився заступник міського голови Ігор Волошин.

Виконавчий комітет дозволив відновити роботу:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, і сантехніки, канцелярських товарів, книжкової продукції та меблів;

майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням;

перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

ринків, ярмарків із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літніх майданчиків ресторанів.

Згодом усім жителям, які працюють, дозволили користуватися громадським транспортом. Однак тим, хто перебуває у групах ризику, пенсіонерам, школярам та людям, які не працюють, радять утриматися від користування громадським транспортом.

Однак пасажири повинні займати лише місця для сидіння, бути в рукавичках та масках. Крім того, при собі мати посвідчення працівника свого підприємства чи установи.

Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у Черкаській області зафіксували 290 випадків зараження коронавірусом.

Згодом стало відомо про послаблення карантину у Дніпрі. Пом’якшення обмежень почали впроваджувати вже 30 квітня. У місті відновлюють роботу низка підприємств, що надають послуги населенню.

За рішення влади, роботу відновлять:

аптеки,

супермаркети,

бакалії,

магазини з технікою,

АЗС,

банки,

хімчистки,

СТО,

майстерні з ремонту різного устаткування.

Крім того, кав'ярні та ресторани зможуть працювати як у форматі доставки, так і з послугою take away. Також з 4 травня в місті відкривають зелені зони та бульварні частини вулиць.

З 12 травня залежно від епідеміологічної ситуації в місті повинні розпочати роботу:

невеликі непродовольчі магазини,

ательє,

ремонти взуття,

адвокатські та нотаріальні бюро.

Відкриють перукарні та салони краси. Але потрапити туди можна буде тільки за попереднім записом, і не більше ніж один клієнт на кожну послугу одночасно.

Зверніть увагу! Станом на 30 квітня у Дніпропетровські області на коронавірус захворіли 347 людей.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня .

, згодом його двічі продовжували. Наразі він . З 1 2 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п ’ ять етапів виходу з карантину.

’ Наразі д ати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Продовження податкових пільг

Рада підтримала за основу законопроєкт про продовження податкових пільг на час карантину. За проголосували 336 народних обранців. Текст законопроєкту №3329-д опублікували на сайті парламенту.

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Що передбачає законопроєкт:

продовження до кінця карантину податкових пільг та послаблень в адмініструванні, які запровадили раніше;

продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та людям, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;

зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків із 500 мільйонів до 200 мільйонів гривень;

продовження спрощених процедур капіталізації банків до 1 серпня 2024 року.

Зверніть увагу! ФОПам і малозабезпеченим сім'ям платитимуть допомогу на дітей, оформити її можна онлайн – детальніше читайте за посиланням.

Затримання жінки у Харкові

У Харкові поліцейські о 6 ранку посеред вулиці затримали голу жінку. У руках вона мала пакет з головою її 13-річної доньки та ніж.

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Жінка перебувала в неадекватному стані. За даними NewsRoom, вона кидалася на поліцейських з ножем. Затримати її намагалися приблизно 10 правоохоронців.

Дивіться відео затримання голої жінки в Харкові (обережно, 18+)

Вона відмовилася коментувати ситуацію. Жінку доставили до Холодногірського відділу поліції. Під час затримання вона була тверезою. Окрім того, вона не перебуває на обліку у психіатричній лікарні та не має довідок про проблеми з психічним здоров’ям.

Що відомо про жінку і її вбиту доньку

Затриманою виявилася 38-річна Т. Вона разом з донькою і братом жила у селі Подвірки. Саме її брат приблизно о 8 ранку звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив тіло племінниці без голови.



На Харківщині жінка вбила 13-річну доньку

Відео з вулиці в селі Подвірки, де сталося вбивство дитини

Сусіди в селі відгукуються про жінку добре, кажуть, що вона завжди поводилася адекватно.

Коментар сусідів про затриману жінку та її доньку: відео

За фактом вбивства дитини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини".

Арешт рахунків Киви

Рахунки народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви арештували. Гроші "заморозили" для забезпечення сплати судового збору за позовом батька активістки Катерини Гандзюк у справі про захист честі та гідності.

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Напередодні юридична компанія "Міллер" подала позов проти Іллі Киви від імені батька Катерини Гандзюк. Він безпідставно звинуватив активістку в корупції. 26 червня 2019 року Солом’янський райсуд Києва зобов’язав Киву спростувати брехню про Гандзюк.

Суд також ухвалив рішення стягнути з депутата на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1 409,6 гривні. Якщо Кива не виконає рішення суду, його можуть оштрафувати та відкрити кримінальне провадження.

Що відомо про завершення розслідування у справі Гандзюк

27 квітня СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

Такі дії правоохоронців спровокували протести активістів.

Батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства.

В Офісі генпрокурора наголосили – прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).

Українські військові знищили автомобіль лідера бойовиків

Військові ЗСУ дають відсіч атакам бойовиків. У мережі з’явилось відео знищення позашляховика одного з підрозділів бойовиків точним влучанням ракети. Його опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

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На відео помітно, як бійці 30 ОМБр стріляють у сторону автомобіля бойовиків з протитанкової керованої ракети. Крім того, зафіксований момент влучання ракети, та те, як з місця вибуху втікає людина.

Відео знищення командирського автомобіля бойовиків (обережно, ненормативна лексика, 18+)

Важливо! 28 квітня внаслідок ворожого обстрілу загинув боєць 93-ї ОМБр Олексій Лісін. Він загинув, перебуваючи на бойовому посту.