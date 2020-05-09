На Харківщині виявили коронавірус у 5-місячної дитини

У Харківській області за минулу добу підтвердили коронавірусну інфекцію у 5-місячної дитини.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Не може бути ніякої "уровніловки", – Степанов розкритикував другий етап медреформи

Станом на 9 травня в Україні підтвердили 14 710 випадків захворювання на коронавірус, з них 376 закінчилися летально. 2 909 людей одужали.

Наймолодшому хворому серед підтверджених випадків за останню добу – 5 місяців. Дитина в лікарні з мамою,

– написав голова ОДА.

За останню добу в області підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус. Серед них – 6 медиків.

З початку епідемії в області виявлено 528 хворих.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.