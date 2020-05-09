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На Харківщині виявили коронавірус у 5-місячної дитини

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На Харківщині виявили коронавірус у 5-місячної дитини
На Харківщині виявили коронавірус у 5-місячної дитини / Getty Images

У Харківській області за минулу добу підтвердили коронавірусну інфекцію у 5-місячної дитини.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своїй сторінці у фейсбуці.

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Станом на 9 травня в Україні підтвердили 14 710 випадків захворювання на коронавірус, з них 376 закінчилися летально. 2 909 людей одужали.

Наймолодшому хворому серед підтверджених випадків за останню добу – 5 місяців. Дитина в лікарні з мамою,
– написав голова ОДА.

За останню добу в області  підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус. Серед них – 6 медиків.

З початку епідемії в області виявлено 528 хворих.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Харкова Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя
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