На Харківщині виявили коронавірус у 5-місячної дитини
У Харківській області за минулу добу підтвердили коронавірусну інфекцію у 5-місячної дитини.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на своїй сторінці у фейсбуці.
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Станом на 9 травня в Україні підтвердили 14 710 випадків захворювання на коронавірус, з них 376 закінчилися летально. 2 909 людей одужали.
Наймолодшому хворому серед підтверджених випадків за останню добу – 5 місяців. Дитина в лікарні з мамою,
– написав голова ОДА.
За останню добу в області підтверджено 52 випадки захворювання на коронавірус. Серед них – 6 медиків.
З початку епідемії в області виявлено 528 хворих.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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