Це розлад, пов'язаний з порушенням як когнітивних, так і емоційних станів. Крім того, в очільника Кремля є проблеми з поведінкою. Про це 24 каналу розповів психолог та директор Національного інституту доказової психотерапії Спартак Суббота.

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Хвороба Путіна вже не лікується

Ми можемо бачити, що в нього це проявляється вже й на поведінковому рівні. Тобто це вже не відворотний процес, а одностороння проблема. І це вже навіть не лікується, тому що має психіатричні прояви,

– зауважив Суббота.

Так, у російського диктатора маячення проявляється в тому вигляді, що він вважає себе нібито "володарем великої пастви" і може вирішувати долю мільйонів людей.

Хвороба може бути пов'язана з віком

Ба більше, у Путіна абсолютно відсутня критика. Він не здатен зрозуміти, що допускає базові помилки в тому, що говорить протягом кількох хвилин.

На початку він може казати одне, а буквально через кілька хвилин дає зовсім іншу інформацію та змінює контекст. Це здебільшого проявляється у людей, які мають нейродегенеративні розлади – зазвичай це захворювання літніх людей,

– повідомив психолог.

За його словами, російський диктатор має багато маячення та проблем з когнітивною сферою. Він не може навіть логічно мислити. Навіть коли його "товариші" намагаються щось підказати – це вже безсенсовно.

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