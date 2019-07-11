Історик пояснив, чому Росію не варто називати "Московія"

Вживати назву "Московія" відносно територій Російської Федерації зараз не є цілком коректним. Таку думку 24 каналу озвучив кандидат історичних наук, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Павло Сацький.

Так він прокоментував заяву радника президента з політичних питань Микити Потураєва, який запропонував перейменувати Російську Федерацію на Московію. Це, на його думку, допоможе їй "повернути історичну різноманітність".

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Історик Павло Сацький пояснив 24 каналу, що назва "Московія" дійсно тривалий час застосовувалась у дипломатичному обігу і картографії у період XVI-VIII ст. Це не була самоназва держави, її використовували європейські дипломати для зручності означення вотчини монарха, титул якого був "Цар Московський і всея Русіі".

Поняття "Русіа" вживалося в сенсі претензії на суверенітет і спадкоємність усіх земель, котрі носили назву Русь і перебували під суверенітетом нащадків князів Київських. Саме така титулатура була присутня на печатці спочатку Великого князя, а з 1547 року вже – царя Московського. Петро І, іще не взявши титул імператора, видав 1709 року указ, яким зобов’язав дипломатів наполягати на застосуванні у дипломатичному обігу "Росія" замість назви "Московія",

– сказав історик.

При цьому, за його словами, вживати назву Московія зараз не є цілком коректним. Країна-агресор має назву Російська Федерація, під цією назвою вона визнана та фігурує у міжнародному праві.

"Вживання Україною іншої назви матиме наслідком нікчемність її актів та дій, у яких фігуруватиме запроваджена в односторонньому порядку назва Росії. Подібні заяви можуть розглядатися більш як ідеологічні, для внутрішнього використання. Безумовно, така ініціатива викликатиме роздратування в Росії у певних колах політикуму та інтелігенції. Але реалізувати цю ініціативу не реально. Тому це буде зайва пожива для російської пропаганди та привід для троллінгу аналогічного характеру", – додав Сацький.

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