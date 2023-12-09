З подібними датами росіяни будуть пов'язувати і наступні масовані атаки. Таку думку в щоденному огляді з фронту для 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Ракетні обстріли

Вперше за довгий час вранці 8 грудня Росія випустила по Україні 19 ракет, 14 вдалося збити силам ППО. Одразу після цього, не дочекався 14 грудня, Владимир Путін на зустрічі з військовими оголосив, що "мусить" йти в президенти.

Саме для цього йому потрібен був інформаційний привід, і Путін його використав. Спочатку йому потрібна була Авдіївка або щось позитивне на фронті. А оскільки ні в Авдіївку, ні в Мар'їнку окупанти так і не зайшли, Путіну потрібно було прив'язати цю новину до військових, тому і відправили ракети для своєрідного інформаційного феєрверка,

– пояснив Світан.

Росіяни оголосили, що знищили багато військових об’єктів. Однак фактично вони навіть пошкодували ракет, адже відправили ракети Х-55, які використовуються із ядерними боєзарядом, але залили туди бетон чи подібну суміш.

Полковник запасу переконаний, що Росія випустить ще не один раз ракети по нашій державі, імовірно, це буде пов'язано з якимись інформаційними приводами.

"Перші три найближчих: 14 грудня, коли зібрався виступати Путін, 25 грудня на Різдво, і на Новий рік",

– додав Світан.

Бої на східному напрямку

Відомо, що біля Авдіївки воює 40 тисяч особового складу окупантів, оскільки вони не можуть закріпитися там на позиціях, тому просто зривають місто керованими бомбами КАБ-500. Ці снаряди мають відхилення до 100 метрів, тобто потрапити точно в ціль не можуть. Так стоїть загальне завдання – знищення територій, те саме, що свого часу робили в Бахмуті і в Мар'їнці.

Також підтягнули до Авдіївки самохідні гармати "Піон" і б'ють по території міста знищуючи укріпрайони.

Тим часом в естонській розвідці заявили, що зараз в противника відбувається перегрупування для того, щоб завдати найближчим часом потужного удару на фронті. Попри шалені втрати, за останній тиждень вбитими та пораненими росіяни втратили понад 10 тисяч осіб, зупинятися вони не планують.

Полковник в запасі припустив, що росіяни зараз чекатимуть морозів і спробують рухатися південніше Донецька.

Продовжувати будуть. Понад 10 російських бригад зосереджено в районі Авдіївки. Близько 40 тисяч росіян чекають на утилізацію в районі Авдіївки, Мар'їнки, зараз з'являється нова точка – в районі Красногорівки, де вони також намагаються рухатися,

– зауважив військовий експерт.

Ситуація на острові Зміїний

Днями ворог на острові Зміїний втратив свій бомбардувальник. Британська розвідка заявила, що насправді Росія виконує дуже ризиковані польоти в районі острова, а б'ють туди, щоб продемонструвати начебто щось контролюють в Чорному морі.

Така імітація спричинена тим, що Чорноморський флот не може підійти до острова через небезпеку ураження, тому відправляють літаки, переважно старі, наприклад, Су-24, а новішими прикривають подалі, бо розуміють, що туди українські ЗРК не дістануть.

Літак із пілотом відправляють практично на убій, виконувати нікому не потрібні завдання. Роблять це, аби показати, що можуть щось контролювати і обстріляти якийсь порт чи цивільний суховантаж. Це імітація переваги у повітрі,

– наголосив аналітик.

Росіянам не шкода цих літаків, адже в них понад сотню Су-24, Су-25. Єдине питання лишається у кількості пілотів, це означає, що вони мобілізують увесь льотний склад. Однак Світан переконаний, що ЗРК, які зараз поставили в районі Одеси та неподалік острову Зміїний, не дозволять росіянам втілити плани.