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      Коли кажуть, можете забрати, то треба забирати, – "Слуга народу" про купівлю російського газу

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      Чому Україна може погодитися купувати російський газ: пояснення"слуги народу" Потураєва / Соцмережі

      Нардеп від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв пояснив, чому виникли чутки, що Україна може купувати російський газ. Проте він запевнив, що на такі умови офіційний Київ поки не погодився – перемовини тривають.

      За його словами, нещодавно українська влада дуже довго працювала щодо цього питання з міністром енергетики Олексієм Оржелем, виконавчим директором "Нафтогазу" Юрієм Вітренком і очільником комітету Ради з питань енергетики Андрієм Герусом.

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      Наша позиція є дуже простою. Тут мовиться не про прямі поставки. А мовиться про те, що росіяни Україні винні до біса грошей – 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Вони нам зайвими не будуть. Окрім цієї суми, накрапали ще штрафні відсотки. А вони кажуть, грошима не віддамо – забирайте газом,
      – наголосив Потураєв у ефірі програми "Право на владу".

      Він зауважив, що довіряти Росії можна настільки, коли кажуть, можете забрати, то треба забирати, не вагаючись і не втрачаючи час.

      Ще один момент – це питання транзиту, який Україні приносить 3 мільярди доларів щорічно живими грошима. Потураєв підкреслює, Росія каже, що вони є готовими укладати довгостроковий контракт на транзит (попередній спливає 31 грудня 2019 року – 24 канал), як це вимагає Україна. Але лише за умови, що Київ візьме у Москви "трохи газу" напряму від "Газпрому".

      "У нас немає зараз відповіді, чи ми погоджуємося на таку умову, оскільки ще тривають перемовини. Додам, що вони припинили контакти з українською строною, аби не було контактів до нормандської зустрічі, яку заплановано на 9 грудня. Я думаю, вони сподіваються, що президент Путін натисне на президента Зеленського. А на президента Зеленського не треба тиснути – на нього де сядеш, там і злізеш", – каже парламентар. 

      Водночас політик наголошує, позиця української перемовної делегації полягає в тому, що жодних розмов про якусь політичну привабливу ціну спеціально для України не буде в будь-якому разі. Якщо і йтиме про це мова, то ціна має бути виключно європейською.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газовий конфлікт Газ Україна – Росія Слуга народу
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