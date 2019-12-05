Коли кажуть, можете забрати, то треба забирати, – "Слуга народу" про купівлю російського газу

Нардеп від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв пояснив, чому виникли чутки, що Україна може купувати російський газ. Проте він запевнив, що на такі умови офіційний Київ поки не погодився – перемовини тривають.

За його словами, нещодавно українська влада дуже довго працювала щодо цього питання з міністром енергетики Олексієм Оржелем, виконавчим директором "Нафтогазу" Юрієм Вітренком і очільником комітету Ради з питань енергетики Андрієм Герусом.

Важливо! Україна та Росія підписали договір про транзит нафти на 10 років

Наша позиція є дуже простою. Тут мовиться не про прямі поставки. А мовиться про те, що росіяни Україні винні до біса грошей – 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Вони нам зайвими не будуть. Окрім цієї суми, накрапали ще штрафні відсотки. А вони кажуть, грошима не віддамо – забирайте газом,

– наголосив Потураєв у ефірі програми "Право на владу".

Він зауважив, що довіряти Росії можна настільки, коли кажуть, можете забрати, то треба забирати, не вагаючись і не втрачаючи час.

Ще один момент – це питання транзиту, який Україні приносить 3 мільярди доларів щорічно живими грошима. Потураєв підкреслює, Росія каже, що вони є готовими укладати довгостроковий контракт на транзит (попередній спливає 31 грудня 2019 року – 24 канал), як це вимагає Україна. Але лише за умови, що Київ візьме у Москви "трохи газу" напряму від "Газпрому".

"У нас немає зараз відповіді, чи ми погоджуємося на таку умову, оскільки ще тривають перемовини. Додам, що вони припинили контакти з українською строною, аби не було контактів до нормандської зустрічі, яку заплановано на 9 грудня. Я думаю, вони сподіваються, що президент Путін натисне на президента Зеленського. А на президента Зеленського не треба тиснути – на нього де сядеш, там і злізеш", – каже парламентар.

Водночас політик наголошує, позиця української перемовної делегації полягає в тому, що жодних розмов про якусь політичну привабливу ціну спеціально для України не буде в будь-якому разі. Якщо і йтиме про це мова, то ціна має бути виключно європейською.