Коломойський перетворюється на опозицію Зеленському

Обрання Володимира Зеленського президентом стало початком безпрецедентного поновлення в українській політиці, яка створила доступ до керівних посад у владі цілому поколінню 30-40 літніх менеджерів. 2019 рік мав щонайменше чотири хвилі оновлення.

Обрання Зеленського президентом

Зеленський, обраний у віці 41 року на пост президента України з безпрецедентним результатом у 73%, є новачком у політиці. завдяки своїй акторській творчості.ін має величезну впізнаваність не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі.

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Але його перемога і нестандартна поведінка в політиці може привести до того, що Зеленський складе конкуренцію Путіну як найбільш популярний політик на території колишнього Радянського Союзу.

Уже зараз видно декілька рис президентства Зеленського. Перше – він не має політичного досвіду, а тому люди, які починали з ним боротьбу за пост президента, тривалий час можуть зберігати високу ступінь впливу.

Фактично, є колективний Зеленський – група з 5-7 осіб, які ухвалюють рішення, порадившись. Найближче його коло залишається досить вузьким. Він не має досвіду побудови довірчих відносин в політиці, тому миттєва поява нових людей в цьому колі досить малоймовірна.



Президент України Володимир Зеленський

Друге – Зеленський приймає рішення за результатами зустрічей в експертному колі, куди входить кілька найближчих членів його команди, а також профільний один або кілька експертів, які володіють знаннями або досвідом у певній галузі.

Роль Зеленського полягає в модеруванні дискусії. При цьому він швидше готовий делегувати повноваження і відповідальність за прийняття рішення одному з членів команди.

Третє – Зеленський має певні моральні зобов'язання перед людьми, які допомагали йому в критичні моменти політичної кар'єри, тому він готовий пробачати своєму найближчому колу відверті промахи або помилки.

Коломойський стає опозицією

Загалом існує створений порохоботами міф про те, що президент Зеленський є маріонеткою Коломойського. Безперечним є те, що олігарх робив ставку на Зеленського на цих виборах, керуючись мотивами помсти попередньому президенту Порошенку.

Зеленському ще під час передвиборчої кампанії постійно приписували зв'язки з Коломойським. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси і не більше. Проте сам Коломойський зізнався , що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

Однак очевидно, що через пів року після зміни влади в Україні олігарх не зміг домогтися бажаних поступок. Тож Коломойський фактично перетворюється на опозицію.

Загалом сьогодні існує полярна опозиція Зеленському з боку націоналістів і п'ятого президента Порошенка, а також проросійських сил на чолі з Віктором Медведчуком.



Український олігарх Ігор Коломойський

Їх інтереси – Порошенка, націоналістів, Медведчука – очевидні: поляризувати українське суспільство. Все це створює ризики для Зеленського і його плану реформ. Якщо корабель влада почне розгойдувати, консолідація навколо Зеленського буде випаровуватися.

Одним словом, вікно можливостей для реформ у президента Зеленського може виявитися більш короткостроковим, ніж очікувалося.

Оновлення Верховної Ради

Обрання Зеленського дало поштовх подальшій хвилі оновлення – на парламентських виборах. Вперше сформовано монобільшість, яку можна позначити як центристську. При чому обидва полярних табори радикалів незадоволені своїми результатами.

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Так, до парламенту не потрапили націоналістичні сили, а представництво відверто проросійської партії "За життя" на чолі з родичем Путіна Віктором Медведчуком отримало набагато менше підтримки, ніж прогнозувалося.

Наявний у Зеленського кредит довіри суспільства дозволив привести в парламент маловідомих депутатів, що мало на меті зробити їх слухняними, а процес прийняття законів більш керованим з Офісу Президента.

Однак уже досить швидко після обрання нової Ради стало очевидно, що очікуванням не судилося виправдатися.



Портрет нардепа Ради дев'ятого скликання / Інфографіка 24 каналу

Через два місяці після обрання нової Ради було зафіксовано кілька випадків провалу голосування через небажання частини "слуг народу" голосувати за реформаторські ініціативи.

Надалі це має розширити коло політичних партнерів президента й зробити процес більш інклюзивним.

Дедалі більш явним є розкол по лінії Коломойського. Прогнози, що Зеленський буде слухатися олігарха, не виправдалися. Це налаштувало проти ОП частину фракції з-поміж медіаобслуги олігарха.

Парадоксально, але заговорили про те, що Коломойський прагне позбутися Андрія Богдана на чолі Офісу Президента та лобіює когось іншого, адже колишній адвокат олігарха просто не дав того, на що той сподівався.

Новий Кабінет міністрів

Попри атаки порохоботів, які називали новим прем'єр-міністром когось із людей Коломойського, за результатами виборів Зеленський сформував налаштований на реформи уряд, який почав одночасну перебудову з багатьох напрямків державної політики.

До обрання нового прем'єр-міністра Фінляндії це був наймолодший уряд в Європі. Цей Кабмін можна назвати також найбільш ліберальним з усіх, що існували в Україні.

Він зважився запустити ринок землі в Україні, який протягом десятиліть був темою-табу для всіх політиків. Навіть тих, які декларували своє реформаторське спрямування.

Що змінює закон про ринок землі? Наразі проєкт закону, підтриманий Радою у першому читанні, скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Однак запрацює ринок такої землі з 1 жовтня 2020 року. Документ також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець (однак ця заборона діє лише до 1 січня 2024 року).



Особливістю роботи нового парламенту і уряду був так званий турборежим, коли максимальна кількість питань, що стосуються реформування, які могли спровокувати опір старих еліт, взяли за спрощеною процедурою і в стислі терміни.

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Застосування турборежиму дозволило провести через парламент ряд рішень, які було неможливо навіть очікувати за часів Порошенка.

Такі, як скасування депутатської недоторканності, посилення статусу НАБУ шляхом надання автономних прав на прослуховування, перезавантаження ГПУ, скасування багатьох дозвільних актів.

Уряд також оголосив про те, що більше не буде дійних корів для кланів та відправив на приватизацію Укрспирт, що одразу ж спровокувало наступ з боку націоналістів зі "Свободи", які годувалися з цієї монополії.

Оновлення Генпрокуратури

Новоспечений генпрокурор Руслан Рябошапка став незалежним всупереч всім очікуванням і не захотів грати в сценарії інших людей з-поза системи, які намагалися керувати слідством за його спиною.



Генпрокурор України Руслан Рябошапка

Рябошапка зачистив керівництво Генпрокуратури від дискредитованих висуванців колишньої влади та наважився зняти людину Коломойського. Він ініціював масштабну переатестацію всіх співробітників прокуратури.

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Також він уникнув нав'язаних заступників і призначив на посади людей з високою репутацією, які не замішані у корупційних скандалах. У підсумку це викликало скоординовані напади на Рябошапку від групи Коломойського з прямою вимогою його відставки.