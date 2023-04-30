За попередньою інформацією, випадок трапився ввечері на ескалаторі. Британська транспортна поліція опублікувала записи з камер відеоспостереження і заявила, що хоче прояснити інцидент.
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Жінку розшукує поліція
На ескалаторі дівчина спробувала обійняти чоловіка, а коли він намагався вирватися, "вчинила над ним сексуальне насильство". Деталі у поліції не повідомляють.
Жінка вчинила сексуальне насильство над чоловіком / Фото BBC
Відразу після інциденту жінка в супроводі подруги зійшла з ескалатора і сіла в поїзд метро.
Поліція розшукує зловмисницю / Фото BBC
Додамо, що у Лондоні проводять кампанію щодо протидії випадкам сексуальних домагань у громадському транспорті. Зокрема, на станціях метро розмістили плакати з проханням до пасажирів допомагати постраждалим і втручатися в ситуації.
Сексуальне насильство в Україні: останні новини
- У Закарпатській області 43-річний чоловік два роки ґвалтував свою 12-річну пасербицю. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, тобто – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
- Крім того, на Закарпатті чоловік разом з дружиною ґвалтували дитину й знімали окремі епізоди на відео. Дівчинка сама звернулася до правоохоронців 29 березня. Вона розповіла, що вітчим неодноразово ґвалтував її з липня 2021 року. А "мати" дитини також змушувала її вступати в статевий контакт з нею та вітчимом. Вдома у них знайшли численні відеодокази.
- Подібна ситуація сталась і у Київській області. 29-річна мешканка Броварщини разом з цивільним чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, піддавали тортурам та здійснювали сексуальне насильство над своїми дітьми. Загалом зафіксовано 36 епізодів злочинів над малолітніми дітьми. 18 з них – особливо тяжкі.