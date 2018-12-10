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      Макрон планує оголосити у Франції надзвичайний економічний стан

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      Макрон планує оголосити у Франції надзвичайний економічний стан
      Макрон планує оголосити у Франції надзвичайний економічний стан / Zerohedge.com

      Президент Франції Еммануель Макрон під час свого телевізійного звернення до громадян країни заявив, що планує оголосити надзвичайний економічний стан у державі.

      Про це повідомляє Le figaro.

      24 канал повідомляв, що 10 грудня Макрон звернувся до нації у зв’язку з масовими протестами "жовтих жилетів" та пообіцяв збільшити мінімальні зарплати на 100 євро на місяць з 2019 року, а також скасувати заплановане збільшення податків для малозабезпечених пенсіонерів.

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      Ми хочемо домогтися Франції, де є гідність, робота, де наші діти жили б краще за нас,
      – заявив Макрон, додавши, що для цього треба приділити велику увагу середній та вищій освіті.

      Нагадаємо, 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів і вимоги розділені на 4 категорії.

      Протести у Франції тривають з початку листопада. Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      протести "жовтих жилетів" у франції: останні новини
      Теги: Новини політики Новини Франції Протести у Франції Еммануель Макрон Надзвичайний стан
      Джерело: 24 Канал
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