Масове знищення протестувальників у Судані потрапило на відео: моторошні кадри (18+)

Відповідаючи на масштабні протести у Судані, що прокотилися цією африканською країною у червні, тамтешня влада вирішила просто по них відкрити вогонь. У підсумку внаслідок тих страшних подій, що здебільшого відбувалися у столиці країни Хартумі, загинули щонайменше 60 людей.

Деякі з жителів Судану зуміли зафільмувати, як влада країни знищувала своїх жителів. BBC зібрала найстрашніші з записів – журналісти загалом проаналізували понад 300 відео, які суданці зняли того дня. На оприлюднених кадрах можна побачити не лише масове вбивство населення Судану, а й шок і переживання, з якими зітнулися тутешні жителі.

Таке трапляється не вперше! У людей стріляли під час сидячого протесту після перевороту у Судані: є загиблі та поранені

На прикладі цих записів ми демонструємо Вам, яким шокуючим було насилля у Судані з точки зору звичайного жителя. Також ми показуємо свідчення чоловіків, які заявляють про участь у нападі та про те, що його було сплановано згори,

– зазначають представники видання.