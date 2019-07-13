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      Масове знищення протестувальників у Судані потрапило на відео: моторошні кадри (18+)

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      Масове знищення протестувальників у Судані потрапило на відео: моторошні кадри (18+)
      / The Daily Beast

      Відповідаючи на масштабні протести у Судані, що прокотилися цією африканською країною у червні, тамтешня влада вирішила просто по них відкрити вогонь. У підсумку внаслідок тих страшних подій, що здебільшого відбувалися у столиці країни Хартумі, загинули щонайменше 60 людей.

      Деякі з жителів Судану зуміли зафільмувати, як влада країни знищувала своїх жителів. BBC зібрала найстрашніші з записів – журналісти загалом проаналізували понад 300 відео, які суданці зняли того дня. На оприлюднених кадрах можна побачити не лише масове вбивство населення Судану, а й шок і переживання, з якими зітнулися тутешні жителі.

      Таке трапляється не вперше! У людей стріляли під час сидячого протесту після перевороту у Судані: є загиблі та поранені

      На прикладі цих записів ми демонструємо Вам, яким шокуючим було насилля у Судані з точки зору звичайного жителя. Також ми показуємо свідчення чоловіків, які заявляють про участь у нападі та про те, що його було сплановано згори,
      – зазначають представники видання.

      Як влада Судану розстрілювала протестувальників: Увага! Відео 18+

       

      які події передували масовому розстрілу протестувальників у судані:
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      Теги: Протести Жертви Африка Судан
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