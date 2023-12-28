Політолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що мобілізація – це питання стратегії, адже для забезпечення армії потрібен тил. Водночас нам важливо розуміти, де можемо наростити ресурс.

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Нарощувати виробництво та готувати кадри

ВПК і збройна індустрія – це питання виживання нації, тому що у росіян більша кількість населення і вони розгортають свою військову економіку і мають успіхи. У них значно більше ресурсів. А Україні потрібно шукати власні можливості.

Наприклад, чи можемо швидко збільшити армію до 1 мільйона солдат. Напевно, ні, тому що вдягнути, озброїти, навчити таку кількість дуже важко. Тому може легше наростити виробництво дронів припустимо до 2 мільйонів, і тоді можливо не буде такої потреби у живій силі на фронті. А це реально зробити,

– підкреслив політолог.

Також можемо перенести війну на територію Росії, знищуючи ракетами чи дронами НПЗ противника. Це створить великі проблеми росіянам, адже вони не мають відповідного обладнання, щоб замінити його на цих підприємствах. Точкою прикладання ЗСУ можуть стати порти Новоросійська, тому що 30 – 40% зовнішньоторговельного товарообігу Росії здійснюється через порти Чорного моря.

Крім того, Україна може рухатись шляхом інновації. Ми здатні розробити дрони зі штучним інтелектом, які можуть ліквідовувати ворога без участі людей. Такі розробки будуть цікаві зокрема західним компаніям,

– підкреслив Тарас Загородній.

Щодо дефіциту кваліфікованих кадрів через мобілізацію, на думку політолога, потрібно вживати відповідних заходів. Зокрема відкривати на базі професійно-технічних навчальних закладів прискорені курси з навчання професіям, які необхідні. Також до виробництва дронів можна залучати пенсіонерів. Вони вже працюють на таких виробництвах.

Мобілізація в Україні: важливо