Политолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что мобилизация – это вопрос стратегии, ведь для обеспечения армии нужен тыл. В то же время, нам важно понимать, где можем нарастить ресурс.
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Наращивать производство и готовить кадры
ВПК и вооруженная индустрия – это вопрос выживания нации, потому что у россиян больше населения и они разворачивают свою военную экономику и имеют успехи. У них гораздо больше ресурсов. А Украине нужно искать свои возможности.
К примеру, можем ли быстро увеличить армию до 1 миллиона солдат. Наверное, нет, потому что одеть, вооружить, обучить такое количество очень тяжело. Поэтому может легче нарастить производство дронов допустимо до 2 миллионов, и тогда, возможно, не будет такой потребности в живой силе на фронте. А это реально сделать,
– подчеркнул политолог.
Также можем перенести войну на территорию России, уничтожая ракетами или дронами НПЗ противника. Это создаст большие проблемы россиянам, ведь у них нет соответствующего оборудования, чтобы заменить его на этих предприятиях. Точкой приложения ВСУ могут стать порты Новороссийска, так как 30 – 40% внешнеторгового товарооборота России осуществляется через порты Черного моря.
Кроме того, Украина может двигаться по пути инновации. Мы способны разработать дроны с искусственным интеллектом, которые могут ликвидировать врага без участия людей. Такие разработки будут интересны в частности западным компаниям,
– подчеркнул Тарас Загородний.
Что касается дефицита квалифицированных кадров из-за мобилизации, по мнению политолога, нужно соответствующие принимать меры. В частности, открывать на базе профессионально-технических учебных заведений ускоренные курсы обучения необходимым профессиям. Также к производству дронов можно привлекать пенсионеров. Они уже работают на таких производствах.
Мобилизация в Украине: важно
- В Верховной Раде был зарегистрирован проект об изменениях в мобилизации. В то же время начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что проект еще предстоит доработать. Кроме того, он отметил необходимость военнообязанным обновить свои данные в ТЦК.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в законопроекте о мобилизации есть нормы, которые противоречат Конституции. Хотя в условиях полномасштабной войны и военного положения Конституция официально разрешает ограничивать права граждан, однако в законопроекте не могут нарушаться конституционные права граждан. По его словам, с представителями Минобороны был достигнут компромисс в этих вопросах.
- Также министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал возможность выдачи повесток через смартфон. По его словам, Минобороны сейчас работает над техническими решениями, чтобы это было "понятно и цивилизовано". Также в ведомстве анализируют несколько баз данных разных министерств, чтобы использовать их для учета граждан.