Политолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что мобилизация – это вопрос стратегии, ведь для обеспечения армии нужен тыл. В то же время, нам важно понимать, где можем нарастить ресурс.

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Наращивать производство и готовить кадры

ВПК и вооруженная индустрия – это вопрос выживания нации, потому что у россиян больше населения и они разворачивают свою военную экономику и имеют успехи. У них гораздо больше ресурсов. А Украине нужно искать свои возможности.

К примеру, можем ли быстро увеличить армию до 1 миллиона солдат. Наверное, нет, потому что одеть, вооружить, обучить такое количество очень тяжело. Поэтому может легче нарастить производство дронов допустимо до 2 миллионов, и тогда, возможно, не будет такой потребности в живой силе на фронте. А это реально сделать,

– подчеркнул политолог.

Также можем перенести войну на территорию России, уничтожая ракетами или дронами НПЗ противника. Это создаст большие проблемы россиянам, ведь у них нет соответствующего оборудования, чтобы заменить его на этих предприятиях. Точкой приложения ВСУ могут стать порты Новороссийска, так как 30 – 40% внешнеторгового товарооборота России осуществляется через порты Черного моря.

Кроме того, Украина может двигаться по пути инновации. Мы способны разработать дроны с искусственным интеллектом, которые могут ликвидировать врага без участия людей. Такие разработки будут интересны в частности западным компаниям,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Что касается дефицита квалифицированных кадров из-за мобилизации, по мнению политолога, нужно соответствующие принимать меры. В частности, открывать на базе профессионально-технических учебных заведений ускоренные курсы обучения необходимым профессиям. Также к производству дронов можно привлекать пенсионеров. Они уже работают на таких производствах.

Мобилизация в Украине: важно